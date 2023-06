MacBook Air M2 15 pouces et ordinateur portable à 1299 $ à éviter

Supposons que vous êtes à la recherche d’un nouveau Mac et que vous souhaitez dépenser 1 299 $. Vous avez deux choix. Choisissez votre poison – un seul est un vrai poison.

Peut-être pas un véritable poison, mais bon, nous y reviendrons.

1299 $ est le prix de départ du tout premier MacBook Air 15 pouces d’Apple. À seulement 100 $ de plus qu’un MacBook Air M2 13 pouces spec-for-spec, c’est un très bon rapport qualité-prix. C’est comme cinquante dollars par pouce.

Le MacBook Air M2 13 pouces est une excellente formule ; apporter le design fin et léger à un ordinateur portable avec plus d’espace d’écran a longtemps été un de mes rêves.

Les portables Pro sont forcément plus épais et plus lourds. Les écrans plus grands sont plus grands, mais cela n’indique pas nécessairement épais et lourd. Le MacBook Air M2 15 pouces est le premier Mac à en être pleinement conscient.

Avant le M2 Air, le dernier ordinateur portable 15 pouces d’Apple était le MacBook Pro avec Touch Bar. Il pesait 4,04 livres par rapport au MacBook Air 15 pouces à 3,3 livres. Impressionnant!

Comparez l’Air 15 pouces au Pro 16 pouces et la différence de poids entre vraiment en jeu: l’Air est 1,5 livre plus léger que le M2 Max Pro à 4,8 livres. Le 15 pouces Air est également 53 mm plus fin que le 16 pouces Pro.

Le MacBook Air 15 pouces mérite-t-il son titre ? Les chiffres le disent. Il s’agit également d’une valeur remarquable, et vous n’avez pas à le comparer au MacBook Pro 16 pouces à 2500 $ pour le voir.

En plus du nouveau MacBook Air 15 pouces, Apple vend aujourd’hui une autre machine pour 1299 $. Ah, oui, le bien-aimé (sarcasme) MacBook Pro 13 pouces avec Touch Bar !

On pense généralement que la raison de son existence est que les entreprises se sentent mieux à l’idée d’acheter un Pro qu’un Air, et ce MacBook Pro-in-name-only coûte 700 $ moins cher que le MacBook Pro 14 pouces avec des ports pro et une alimentation pro.

Pouvez-vous dire que nous ne sommes pas partisans du MacBook Pro 13 pouces ? Au moins, le MacBook Air M2 13 pouces, âgé d’un an, a connu une baisse de prix. Le MacBook Pro M2 13 pouces doit faire face à une comparaison très difficile avec le MacBook Air 15 pouces pour le même prix.

Voici quelques différences clés :

MacBook Air 15 pouces MacBook Pro 13 pouces 1299 $ 1299 $ Quatre couleurs Deux couleurs Écran de 15,3 pouces avec des cadres modernes Écran de 13,3 pouces avec bordures datées Autonomie de 18 heures Autonomie de 20 heures Les touches de fonction Barre tactile 2880 par 1864 pixels 2560 par 1600 pixels 3,3 livres 3,0 livres Caméra FaceTime HD 1080p Caméra FaceTime HD 720p Système audio à six haut-parleurs avec woofers à annulation de force Haut-parleurs stéréo à plage dynamique élevée Réseau à trois micros avec formation de faisceau directionnelle Réseau de trois micros de qualité studio avec un rapport signal/bruit élevé et une formation de faisceau directionnelle Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.0 Chargement MagSafe + Deux ports Thunderbolt 4 Deux ports Thunderbolt 4 (un gratuit en cas de chargement)

Sérieusement, prenez l’Air sur le Pro. Plus d’écran, une meilleure webcam et l’accès aux deux ports Thunderbolt/USB 4 pendant la charge sont bien plus professionnels pour le même prix.

