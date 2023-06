Windows forcerait l’installation de drivers graphiques, ignorant les paramètres de l’utilisateur

Qu’est-ce qui vient de se passer? Microsoft aurait installé de force les drivers AMD et NVIDIA sur les PC Windows 10 et 11, provoquant des problèmes inattendus dans certains cas. Les utilisateurs Windows peuvent configurer leurs paramètres de mise à jour pour inclure ou exclure des types particuliers de mises à jour à l’aide de la console de gestion des stratégies de groupe. Cependant, dans ce cas, les utilisateurs affirment que les drivers sont installés malgré la désactivation de l’option de mise à jour automatique recommandée du driver via les paramètres d’installation de l’appareil.

L’une des premières personnes à avoir signalé le problème était l’utilisateur de Twitter @ghost_motley, qui revendiqué Windows 10 et 11 ignorent les paramètres de l’éditeur de stratégie de groupe et installent les mises à jour des drivers même si cette option est désactivée. Le problème a été signalé par Neowin, qui a parcouru les médias sociaux pour trouver des utilisateurs de Windows se plaignant du fait que Microsoft pousse les mises à jour du driver GPU en ignorant les paramètres de l’appareil.

En vérifiant l’historique d’installation de Windows Update sur son propre ordinateur, Sayan Sen de Neowin a constaté que la même chose lui était également arrivée. Microsoft aurait mis à jour la Radeon RX 6800 XT sur son PC avec ses propres drivers, même s’il avait manuellement désactivé l’option de mise à jour des drivers via les paramètres d’installation de l’appareil.

Microsoft ment encore, Windows 11 ignore désormais l’éditeur de stratégie de groupe et installera les mises à jour des drivers via Windows Update, même si vous l’avez désactivé pic.twitter.com/stAMrhGM2W – Charlie (@ghost_motley) 29 mai 2023

Bien que les nouveaux drivers n’aient pas causé de problème à Sen, ils ont créé des problèmes majeurs pour au moins un utilisateur Windows, qui a fini par réinstaller Windows pour résoudre le problème. Selon l’utilisateur de Twitter @adi6293, leur PC a commencé à afficher un message d’erreur après l’installation automatique du driver. Le message, qui s’affiche sur l’écran d’accueil après chaque redémarrage, indique : « Windows Update a peut-être automatiquement remplacé votre driver graphique AMD. Par conséquent, la version du logiciel AMD que vous avez lancée n’est pas compatible avec votre driver graphique AMD actuellement installé.

Alors que l’utilisateur a fini par réinstaller Windows pour résoudre le problème, un document de support officiel d’AMD suggère qu’il aurait pu être résolu en réinstallant simplement le package du driver graphique. Pour empêcher les installations de drivers indésirables de Microsoft à l’avenir, AMD vous recommande de désactiver les paramètres d’installation de périphérique Windows en ouvrant les propriétés système (recherchez sysdm.cpl), en sélectionnant l’onglet Matériel, en cliquant sur Paramètres d’installation du périphérique, en appuyant sur le bouton radio à côté de NON, et en cliquant sur Enregistrer les modifications. Enfin, redémarrez le PC pour que la modification prenne effet.

Même si le correctif est relativement simple, le fait que Microsoft ignore les préférences des utilisateurs pour installer automatiquement les drivers sur les appareils Windows reste une source de préoccupation majeure. À l’avenir, il sera intéressant de voir si l’entreprise reconnaîtra publiquement le problème et inversera son cours pour respecter les choix des utilisateurs.



