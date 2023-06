Redmi K60 Ultra arrive bientôt avec Dimensity 9200+ et 210W

Smart Pikachu, un initié chinois vérifié, a récemment révélé des nouvelles passionnantes sur le prochain smartphone de Redmi, le Redmi K60 Ultra. Selon l’initié, le produit phare haut de gamme ferait ses débuts en juillet. Cette annonce a suscité beaucoup d’intérêt parmi les passionnés de technologie qui attendent avec impatience le lancement de l’appareil.

Redmi K60 Ultra: un initié chinois revendique la sortie de juillet avec une charge rapide de nouvelle génération de 210 W et MediaTek Dimensity 9200+

Le Redmi K60 Ultra devrait être équipé de la puissante plate-forme mobile MediaTek Dimensity 9200+. Il est connu pour ses hautes performances et son efficacité. De plus, le smartphone prendra en charge la nouvelle génération de technologie de charge rapide 210W. Il s’agit d’une amélioration significative par rapport au modèle précédent. Comme cela permettra aux utilisateurs de recharger leurs appareils à des vitesses fulgurantes.

Ce n’est pas la première fois que Smart Pikachu partage des informations sur le Redmi K60 Ultra. Dans une déclaration précédente, l’initié a déclaré que le smartphone serait disponible au second semestre. Et serait plus puissant que tous les produits phares de Snapdragon 8 Gen 2. Ces affirmations ont été corroborées par un autre initié, Station de chat numérique. Il déclare également que le smartphone serait lancé en juillet.

Il convient de noter que Smart Pikachu a fait ses preuves en matière de retours précis sur la sortie des appareils Xiaomi. Par exemple, l’initié a rapporté avec précision la sortie du Xiaomi 13 Ultra en avril. Et l’arrivée des tablettes Xiaomi Pad 6 lors de la même présentation. Cela suggère qu’il est fort probable que les affirmations de l’initié concernant le Redmi K60 Ultra soient exactes.

En conclusion, le lancement prochain du Redmi K60 Ultra a suscité beaucoup d’enthousiasme parmi les passionnés de technologie. Avec sa plate-forme mobile puissante et ses capacités de charge rapide, le smartphone changera la donne dans le monde des appareils mobiles. Alors que nous devrons attendre juillet pour voir si ces affirmations sont vraies, les antécédents de l’initié qui les a faites suggèrent que nous pouvons nous attendre à de grandes choses du Redmi K60 Ultra.

