Starfield sera verrouillé à 30 ips sur consoles ; Configuration PC requise révélée

Une patate chaude : C’était autrefois un spectacle courant : les jeux sur console se bloquaient à 30 ips tandis que la puissance du PC poussait les images à 60 ips et bien au-delà. Cela a commencé à changer avec l’arrivée de machines plus puissantes, comme la Xbox Series X. Mais il semble qu’en ce qui concerne Starfield, les propriétaires des consoles de Microsoft vont être bloqués à 30 ips.

Avant la présentation de Starfield hier, dans le cadre du Summer Game Fest, Todd Howard de Bethesda a parlé à IGN des performances de la console du jeu. Il a confirmé qu’il fonctionnera à 4K sur la Xbox Series X et à 1440p sur la Xbox Series S – il n’y a pas de version PlayStation – mais il sera verrouillé à 30 ips sur les deux machines.

« Je pense que ce ne sera pas une surprise, compte tenu de nos matchs précédents, de ce que nous recherchons », a déclaré Howard. « Toujours ces mondes énormes et ouverts, entièrement dynamiques, hyper détaillés où tout peut arriver. Et nous voulons le faire. C’est 4K dans le X. C’est 1440 sur le S. Nous le verrouillons à 30. »

Howard a déclaré que Bethesda avait fait fonctionner Starfield à 60 ips sur console pendant sa phase de développement, mais la société a pris la décision de verrouiller la version finale à 30 ips car elle ne veut sacrifier aucune fidélité pour gagner plus d’images. « Nous préférons la cohérence, où vous n’y pensez même pas. »

« Et nous ne voulons jamais sacrifier cette expérience qui rend nos jeux vraiment, vraiment spéciaux. Donc ça fait du bien. Nous sommes vraiment contents de ce que ça fait même dans le feu de l’action. Et nous avons besoin de cette marge parce que dans nos jeux, vraiment tout peut arriver », a poursuivi Howard.

La nouvelle des performances de Starfield sera une déception pour les propriétaires de Xbox Series, dont la plupart n’étaient pas satisfaits lorsque Redfall est arrivé sur console avec un plafond de 30 ips après que Microsoft l’avait précédemment montré sur PC à 60 ips.

Hier, les exigences PC de Starfield ont également atterri sur Steam, où elles peuvent désormais être précommandées. Comme presque tous les jeux AAA modernes, celui-ci va occuper une grande partie de votre SSD : 125 Go.

Les recommandations minimales de Starfield incluent un Ryzen 5 2600X/Intel i7-6800K combiné avec une Radeon RX 5700/GTX 1070 Ti et 16 Go de RAM.

En ce qui concerne les caractéristiques recommandées, Bethesda choisit un Ryzen 5 3600X/Intel i5-10600K et une Radeon RX 6800 XT/RTX 2080 tout en gardant la RAM à 16 Go. Une connexion Internet haut débit est également requise, bien que nous ne sachions pas si cela doit être une connexion constante pendant la lecture.

Caractéristiques complètes :

Le minimum

Système d’exploitation : Windows 10 version 22H2 (10.0.19045)

Processeur : AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX : version 12

Réseau : connexion Internet haut débit

Stockage : 125 Go d’espace disponible

Notes supplémentaires : SSD requis

Recommandé

Système d’exploitation : Windows 10/11 avec mises à jour

Processeur : AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

DirectX : version 12

Réseau : connexion Internet haut débit

Stockage : 125 Go d’espace disponible

Notes supplémentaires : SSD requis

On ne sait pas non plus quel type de performances ou de résolution ces caractéristiques offrent. À titre de comparaison, Lords of the Fallen, alimenté par Unreal Engine 5, recommande également un RTX 2080, et ce uniquement pour un gameplay en 1080p.

Bethesda a montré 45 minutes complètes de Starfield lors de sa présentation, y compris l’histoire, les villes, les arbres de compétences, les améliorations, le combat spatial et bien plus encore. Découvrez toute la vidéo en haut de la page.

