Comment écouter une playlist hors ligne : la nouvelle fonctionnalité de Spotify

Le PDG de l’entreprise, Daniel Ek, a expliqué dans un tweet que son équipe travaillait à la création de « Your Official Mix », une playlist créée automatiquement sur Spotify pour écouter des chansons même sans connexion.

La connexion Internet reste un problème, en particulier pour les services de streaming musical. Des listes de lecture interrompues, des chansons qui se brisent en deux, des trajets en avion silencieux, sont les effets secondaires d’être soudainement sans connexion. Spotify veut maintenant trouver une solution. Les premières rumeurs avaient émergé, puis l’annonce est devenue officielle avec un tweet du PDG de l’entreprise, Daniel Ek qui a dévoilé la nouvelle fonction « Your Offline Mix » sur le réseau social. Il est en cours de test et on ne sait pas quand il sera lancé. En réalité, la lecture hors ligne n’a rien de nouveau, YouTube l’avait déjà lancée en 2019 avec la « Mixtape officielle », qui permet aux utilisateurs de télécharger des chansons.

Maintenant, Spotify a décidé de créer quelque chose de similaire. Cependant, la nouvelle fonction fonctionne différemment, il semble que la liste de lecture hors ligne téléchargera automatiquement les chansons préférées d’un utilisateur, choisira en fonction de l’écoute et enregistrera automatiquement les chansons dans une collection qui pourra ensuite être écoutée même sans connexion Internet. « Nous testons une nouvelle fonctionnalité appelée » Your Offline Mix « , une liste de lecture conçue pour les moments où vous n’êtes peut-être pas en ligne », a écrit Ek dans le message. En fait, sur Spotify, vous pouvez déjà écouter de la musique hors ligne. Payez simplement pour le service Premium qui vous permet de lire toutes les chansons ou podcasts même sans connexion solide, l’application a dédié la fonction Mode hors ligne et l’a incluse dans le forfait payant. Vous pouvez également utiliser des programmes tiers pour télécharger de la musique Spotify au format mp3, mais les applications et les logiciels ne sont pas toujours sûrs. En un mot, soit vous payez, soit vous le risquez.

La nouvelle fonctionnalité Your Offline Mix

Il semble (mais ce n’est pas encore officiel) que la nouvelle fonction Spotify permettra plutôt à tous les utilisateurs, payants ou non, d’écouter de la musique hors ligne. Il y a clairement une différence qui délimite clairement le service Premium du service gratuit. Le premier vous permet en fait d’écouter n’importe quelle chanson qu’ils veulent même sans connexion, avec « Your Official Mix » à la place, les utilisateurs seront liés à une seule liste de lecture créée automatiquement. Comme nous l’avons dit, cependant, la sélection des chansons ne sera pas aléatoire mais basée sur l’écoute habituelle, de manière à « prédire » quelles chansons l’utilisateur pourrait choisir et les proposer à nouveau dans la playlist « Your Official Mix ».

Sous le message d’Ek, les utilisateurs ont laissé leurs commentaires. Il y a ceux qui écrivent « Absolument nécessaire », tandis que d’autres lancent des propositions de nouvelles fonctions. « Je suis un grand fan de Spotify ! J’ai un conseil qui n’a rien à voir : certains jours, je ne sais pas ce que je veux écouter, ce serait formidable s’il n’y avait qu’un bouton sur lequel je clique (sans avoir à sélectionner un playlist/genre) et je reçois de la musique organisée pour moi ». Ou : « J’aimerais voir plus de fonctionnalités sociales dans Spotify. Des forums pour chaque artiste où les fans peuvent discuter d’albums, de chansons, de paroles. Ou laissez les fans annoter des chansons par horodatage et avoir une vue où vous pouvez écouter et regarder les annotations apparaître dans synchronisation. Ce serait amusant.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :