GTA Online : mise à jour San Andreas Mercenaries publiée le 13 juin

Rockstar vient de révéler une autre excellente mise à jour qui arrive sur GTA Online. La nouvelle mise à jour serait une grande mise à jour de GTA Online en 2023. Intitulée San Andreas Mercenaries, Rockstar Games a veillé à ce que les joueurs puissent profiter du jeu jusqu’à ce que GTA 6 soit officiellement annoncé et publié. Voyons maintenant à quoi s’attendre de la nouvelle mise à jour de GTA Online.

Voyons maintenant la date de sortie, la bande-annonce ainsi que d’autres détails importants que la nouvelle mise à jour apporte à GTA Online cet été.

Date de sortie des Mercenaires de San Andreas

Rockstar Games a déclaré que la nouvelle mise à jour de San Andreas Mercenaries sera publiée le 13 juin. La mise à jour sera disponible automatiquement dans GTA Online. Vous n’avez rien à télécharger pour obtenir la mise à jour.

Bande-annonce de la mise à jour des mercenaires de San Andreas

Parallèlement à l’annonce de la mise à jour, nous avons également pu voir un Bande annonce pour ce qui va arriver dans la nouvelle mise à jour. Le teaser commence par une chanson intitulée Montagne magique by War, mettant en scène Eric Burdon et un groupe de personnes entrant dans un hangar et tout de suite des plans de différents avions ainsi que des jets. La scène d’action que nous voyons dans le teaser est similaire à ce que vous verriez dans un film Mad Max.

Mise à jour des mercenaires de San Andreas – Les détails

Dans cette mise à jour, vous rejoindrez un pilote expert et un mercenaire professionnel Charles Reed ainsi qu’une équipe de pilotes d’élite. Il y aura beaucoup de missions intéressantes à accomplir où vous traiterez avec Merryweather Security, qui est la plus grande force militaire privée de San Andreas. Votre travail consiste à aider à voler une tonne de données provenant de différentes fermes de serveurs, à participer à des raids et, bien sûr, à déposer une tonne d’explosifs sur diverses cibles dans l’État.

Le Mammoth Avenger devient le centre de commandement central avec un tout nouveau centre d’opérations et des mises à niveau du système d’armes. Dans l’ensemble, vous volerez des cibles et gagnerez de grosses récompenses pour avoir accompli vos tâches. En plus du nouveau contenu de l’histoire, la mise à jour permettra également aux joueurs de personnaliser l’Avenger dans le Hangar lui-même. Il est donc recommandé que vous ayez déjà un Avenger ainsi que quelques hangars sur la carte.

La mise à jour apportera également de nouveaux événements aléatoires, des contre-la-montre quotidiens ainsi qu’un nouveau SMG tactique que vous pourrez utiliser tout en conduisant votre véhicule.

Améliorations supplémentaires des mercenaires de San Andreas

Voici un tas d’améliorations apportées par Rockstar Games pour améliorer l’expérience GTA Online pour les joueurs.

Une autre option de contrôle de sprint (maintenir pour sprinter) sera ajoutée au menu Paramètres.

Étiquettes de description personnalisées pour les garages pour vous aider à localiser rapidement vos manèges préférés.

Le Willard Eudora et l’Albany Classique Broadway deviendront éligibles pour Taxi Work lors de l’utilisation de Taxi Liveries.

Mises à jour du créateur pour intégrer des accessoires supplémentaires et des options météorologiques, y compris la neige.

Lorsque vous appelez Mors Mutual Insurance, vous pourrez réclamer tous les véhicules détruits en une seule fois.

Plates-formes des mercenaires de San Andreas

La nouvelle mise à jour de GTA Online qui sera publiée le 13 juin sera disponible sur les plateformes suivantes.

Réflexions finales

C’est tout ce que vous devez savoir jusqu’à présent sur la nouvelle mise à jour à venir sur GTA Online. Rockstar Games a déclaré qu’ils révéleraient les détails des nouveaux véhicules, armes et autres événements qui seront disponibles dans GTA Online dans les prochains jours juste avant la sortie de la mise à jour San Andreas Mercenaries.

