Voulez-vous parler à Bing ? Maintenant, vous pouvez avec le chat vocal sur la version de bureau

Bing est le moteur de recherche de Microsoft qui vous offre des informations, des divertissements et des solutions à vos requêtes. Mais ce n’est pas seulement un moteur de recherche, mais depuis peu aussi un partenaire de conversation. Avec Bing Chat, vous pouvez discuter avec Bing dans votre navigateur, en utilisant le texte ou la voix, et obtenir des réponses personnalisées, des suggestions et du contenu créatif.

Comment fonctionne le chat vocal Bing ?

Bing Voice Chat est une fonctionnalité récemment ajoutée à la version de développement pour les utilisateurs de bureau. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez parler au navigateur en utilisant le microphone de votre ordinateur, sans taper. Bing vous répondra avec sa propre voix, générée par l’intelligence artificielle, et vous montrera les résultats de la recherche à l’écran.

Pour utiliser le chat vocal Bing, cliquez simplement sur l’icône du microphone dans le coin inférieur droit du champ de recherche. Ensuite, vous pouvez lui dire ce que vous voulez rechercher, lui demander quelque chose ou lui demander de vous raconter une blague, ou une histoire, par exemple. Bing vous écoutera et vous répondra avec sa voix et des résultats pertinents.

Le chat vocal du moteur de recherche est disponible en anglais et dans d’autres langues, telles que l’Français, le français, l’allemand ou le japonais. Vous pouvez changer la langue du chat depuis le menu des paramètres. Vous pouvez également régler le volume et la vitesse de la voix de Bing, ainsi qu’activer ou désactiver les sous-titres.

Il s’agit d’une fonctionnalité expérimentale testée dans la version de développement de Bing. Veuillez noter que cette version peut contenir des bugs ou des limitations, et les fonctionnalités peuvent changer ou être supprimées à tout moment. Bien que nous l’ayons testé depuis notre smartphone et qu’il fonctionne très bien. Nous vous recommandons de l’essayer et de nous donner vos impressions à ce sujet.

