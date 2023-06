La nouvelle fonctionnalité « Voix personnelle » d’Apple peut créer une voix qui ressemble à vous ou à un être cher en seulement 15 minutes

Dans le cadre de son aperçu des mises à jour d’accessibilité d’iOS 17 à venir cette année, Apple a annoncé une paire de nouvelles fonctionnalités appelées Live Speech et Personal Voice. Live Speech permet aux utilisateurs de taper ce qu’ils veulent dire et de le faire dire.

La voix personnelle, en revanche, est un moyen pour les personnes qui risquent de perdre leur capacité de parler de créer et de sauvegarder une voix qui leur ressemble. Apple dit qu’il est conçu pour les personnes à risque de perdre leur capacité à parler, comme celles qui ont récemment reçu un diagnostic de SLA.

Avec la première version bêta d’iOS 17 maintenant disponible, vous pouvez maintenant essayer Personal Voice par vous-même.

Voici comment Apple décrit la nouvelle fonctionnalité Live Speech à venir plus tard cette année :

Avec Live Speech sur iPhone, iPad et Mac, les utilisateurs peuvent saisir ce qu’ils veulent dire pour qu’il soit prononcé à haute voix lors d’appels téléphoniques et FaceTime, ainsi que lors de conversations en personne. Les utilisateurs peuvent également enregistrer des phrases fréquemment utilisées pour intervenir rapidement lors de conversations animées avec leur famille, leurs amis et leurs collègues. Live Speech a été conçu pour aider des millions de personnes dans le monde qui ne peuvent pas parler ou qui ont perdu la parole au fil du temps.

Construire sur Live Speech est quelque chose qu’Apple appelle Personal Voice ; il s’agit d’une fonctionnalité incroyablement puissante qui, selon Apple, est conçue pour les utilisateurs risquant de perdre leur capacité à parler. Cela inclut les personnes ayant récemment reçu un diagnostic de SLA (sclérose latérale amyotrophique), une maladie qui affecte progressivement la capacité de parler au fil du temps.

À l’aide de Personal Voice, les utilisateurs seront invités à lire avec un ensemble aléatoire d’invites de texte pour enregistrer 15 minutes d’audio sur iPhone ou iPad. En utilisant l’apprentissage automatique sur l’appareil, l’iPhone ou l’iPad peut alors créer une voix qui leur ressemble.

Cette fonctionnalité vocale s’intègre ensuite à Live Speech, afin que les utilisateurs puissent parler avec leur voix personnelle dans les appels FaceTime et lors de conversations en personne.

L’annonce d’Apple :

Pour les utilisateurs risquant de perdre leur capacité à parler, tels que ceux qui ont récemment reçu un diagnostic de SLA (sclérose latérale amyotrophique) ou d’autres conditions qui peuvent progressivement affecter la capacité de parler, Personal Voice est un moyen simple et sécurisé de créer une voix qui ressemble à eux. Les utilisateurs peuvent créer une voix personnelle en lisant avec un ensemble aléatoire d’invites de texte pour enregistrer 15 minutes d’audio sur iPhone ou iPad. Cette fonctionnalité d’accessibilité vocale utilise l’apprentissage automatique sur l’appareil pour garder les informations des utilisateurs privées et sécurisées, et s’intègre de manière transparente à Live Speech afin que les utilisateurs puissent parler avec leur voix personnelle lorsqu’ils se connectent avec leurs proches.

Essentiellement, cette fonctionnalité donnera aux utilisateurs la possibilité de créer leur voix synthétique sur leur iPhone en lisant simplement les invites pré-conçues d’Apple. Philip Green, qui a reçu un diagnostic de SLA en 2018 et est membre du conseil d’administration et défenseur de l’association à but non lucratif Team Gleason, a salué les efforts d’Apple dans un communiqué mardi :

En fin de compte, la chose la plus importante est de pouvoir communiquer avec ses amis et sa famille », a déclaré Philip Green, membre du conseil d’administration et défenseur de la SLA de l’association à but non lucratif Team Gleason, qui a connu des changements importants dans sa voix depuis qu’il a reçu son diagnostic de SLA. en 2018. « Si vous pouvez leur dire que vous les aimez, d’une voix qui vous ressemble, cela fait toute la différence dans le monde — et pouvoir créer votre voix de synthèse sur votre iPhone en seulement 15 minutes est extraordinaire.

Apple indique que ces nouvelles fonctionnalités d’accessibilité commenceront à être déployées plus tard cette année. En plus de Live Speech et Personal Voice, Apple a également annoncé un certain nombre d’autres nouvelles fonctionnalités d’accessibilité.

Avis de Netcost-security.fr

Apple a toujours été un leader en matière de fonctionnalités d’accessibilité, et les annonces d’aujourd’hui n’en sont que le dernier exemple. Mais plus que jamais auparavant, ces caractéristiques résonnent en moi.

Ma mère est décédée en décembre après une courte bataille de sept mois contre la SLA. Sa voix a été l’une des premières choses qu’elle a perdues. En fait, au moment où elle a été officiellement diagnostiquée avec la SLA, sa voix avait déjà presque disparu.

La simple lecture de ce communiqué de presse m’a émue aux larmes. La fonction Personal Voice me donne l’espoir que les personnes atteintes de SLA et d’autres conditions affectant la parole pourraient souffrir un peu moins. J’aurais aimé que cela soit une fonctionnalité lorsque notre mère était ici, mais je suis ravi que ce soit quelque chose à l’horizon pour les autres.

J’irais même jusqu’à dire que je pense que tout le monde devrait passer 15 minutes à configurer la fonction Personal Voice une fois qu’elle est disponible. Comme mes sœurs et moi l’avons appris avec notre mère, votre capacité à parler peut vous être retirée en quelques semaines, et il est peut-être trop tard à ce moment-là pour mettre en place quelque chose comme Personal Voice.

Bien qu’il y ait certainement des questions et des détails spécifiques auxquels j’attends qu’Apple réponde à propos de cette fonctionnalité, s’il y a une entreprise en qui j’ai confiance pour obtenir quelque chose comme Personal Voice, c’est bien Apple. Contrairement à d’autres outils de synthèse vocale sur le marché, qui vous obligent à télécharger des exemples de données de votre voix, Personal Voice fait tout entièrement sur l’appareil. Il n’y a aucun traitement cloud. Les utilisateurs pourront choisir de se synchroniser avec d’autres appareils à l’aide du chiffrement iCloud de bout en bout.

Par coïncidence, le mois de mai est le mois de la sensibilisation à la SLA. Je vous implore d’en savoir plus via le site Web de l’Association ALS ou via le site Web de l’équipe Gleason.

