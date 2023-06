Le subreddit de l’iPhone commence tôt à protester et s’éteint indéfiniment

Suite à l’annonce par Reddit de ses nouveaux coûts d’API pour les développeurs qui tuent des applications tierces comme Apollo, l’un des sous-reddits les plus populaires liés à Apple a annoncé qu’il commencerait tôt sa protestation. Pour aller plus loin, les mods ont partagé que cela ne se limiterait pas à quelques jours, ils prévoient que le subreddit de l’iPhone s’éteindra jusqu’à ce qu' »une résolution raisonnable soit proposée ».

Fin mai, nous avons entendu des détails sur l’API mise à jour de Reddit lorsque le développeur Apollo Christian Sélig a partagé que l’entreprise demandait 20 millions de dollars par an pour faire fonctionner son application.

La semaine dernière, alors que la nouvelle se répandait et que les modérateurs de Reddit examinaient les décisions déraisonnables de l’entreprise et ce qu’il fallait faire, des centaines de subreddits (maintenant plus de 4 000) ont prévu une manifestation pour commencer le 12 juin qui verra une grande partie du site Web s’assombrir.

Le 8 juin, Christian Selig a officiellement annoncé qu’il devra arrêter Apollo fin juin. Le lendemain, le PDG de Reddit, Steve Huffman, a organisé ce qui s’est avéré être une AMA désastreuse sur la plate-forme.

Les mods du subreddit iPhone prévoyaient de fermer effectivement le 12 juin pour la manifestation, mais à la suite de l’AMA avec Huffman, iPhoneMods a partagé aujourd’hui (via Daring Fireball) qu’il deviendrait « privé indéfiniment » à partir du 11 juin.

Salut tout le monde, Nous nous excusons pour les échanges de messages ici, mais nous voulions simplement informer notre communauté de nos intentions de rendre r/iPhone privé (depuis restreint) dans les prochaines 24 heures. Cela fait suite à notre annonce la plus récente faite il y a quelques heures où nous avons restreint le subreddit (ce qui indique que le subreddit serait toujours visible mais qu’aucun nouveau message ne serait publié). Veuillez également lire ce message pour connaître le contexte complet de la situation. Ce n’était pas une décision facile à prendre, compte tenu de divers facteurs, mais c’est une décision que nous nous sentons à l’aise de prendre. Tout ce qui a été publié avant l’entrée en vigueur du mode restreint plus tôt dans la journée sera essentiellement la dernière page d’accueil de notre communauté avant que nous ne privatisions entièrement le subreddit. Dans le scénario (quelque peu improbable) où la direction de Reddit a un changement de direction qui voit l’inversion du récent changement de politique de l’API, nous rouvrirons le subreddit, mais jusqu’à ce que cela se produise, r/iPhone ne sera pas disponible pour une utilisation à quelque titre que ce soit. De nombreux autres subreddits font de même, et nous les soutenons pour avoir pris position.

Le message explique plus en détail ce que les mods entendent par « indéfini », les préoccupations concernant la suppression des modérateurs par Reddit, ainsi qu’un lien vers son serveur Discord qui est « pris en charge et géré par les membres de l’équipe de mod subreddit ».

Notamment, le subreddit d’Apple prévoit également de s’éteindre le 12 juin et dit qu’il examinera « d’autres mesures » s’il n’y a « aucun signe que Reddit choisisse de réparer ce qu’il a cassé ».

Voici plus de détails sur la protestation du subreddit iPhone qui commence demain :

FAQ:

Q : Que indique rendre r/iPhone privé, dans ce cas ?

R : Le fait de rendre r/iPhone privé indique que personne, à l’exception des modérateurs et des expéditeurs approuvés, ne peut voir la page d’accueil du subreddit. Lorsque vous tentez d’accéder au sous-reddit, vous serez confronté à un écran vide indiquant que « r/iPhone a été défini sur privé par ses modérateurs de sous-reddit ».

Q : Que indique indéfini dans ce cas ?

R : À l’origine, la manifestation était prévue pour durer 48 heures. Cependant, après une AMA chaotique tenue par le PDG de Reddit, il est devenu clair pour nous que Reddit n’a pas l’intention d’agir de bonne foi. Lorsque le PDG est prêt à mentir et à répandre des affirmations diffamatoires sur un autre développeur tiers, puis à essayer de doubler en le vilipendant, encore une fois, dans une AMA, bien qu’il ait été prouvé comme un menteur par le développeur via des enregistrements audio, c’est alors que nous savions à quoi nous étions confrontés. Par conséquent, le subreddit sera privatisé jusqu’à ce qu’une solution raisonnable soit proposée.

Q : Reddit ne vous supprimera-t-il pas simplement en tant que modérateurs et forcera-t-il l’ouverture du subreddit ?

R : C’est très possible. Reddit a clairement indiqué à plusieurs reprises qu’ils feront ce qu’ils doivent faire pour que le site continue de fonctionner. En tant que mods, nous sommes préparés à ce résultat. Aucun d’entre nous ne veut modérer pour un site qui continue de gaspiller sa base d’utilisateurs, manquer de respect aux développeurs et modérateurs tiers, ou faire du bénévolat pour un site géré par un PDG qui répand des mensonges éhontés et des affirmations diffamatoires contre ceux qui ont aidé à le construire. la première page d’internet.

Q : À quel autre endroit puis-je discuter d’iPhone et/ou d’iOS ?

N’hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord affilié. Ce serveur est pris en charge et géré par les membres de l’équipe de mod subreddit.

Enfin, merci. Quoi qu’il arrive à nous, modérateurs, nous tenons à vous remercier d’avoir contribué à faire de r/iPhone ce qu’il est aujourd’hui. Nous avons vraiment apprécié de voir cette communauté grandir, et nous comprenons qu’elle ne serait pas là où elle en est aujourd’hui sans vous, les utilisateurs. Nous n’avons pas toujours bien fait les choses, mais nous espérons que vous comprenez que nous avons toujours voulu ce qu’il y a de mieux pour la communauté. J’espère que nous serons bientôt de retour ensemble, mais la balle est dans le camp de Reddit. La suite ne dépend que d’eux et d’eux seuls. Espérons juste qu’ils fassent ce qu’il faut et qu’ils viennent nous voir avec une résolution appropriée.

A bientôt, je l’espère.

r/Équipe de mod iPhone.



