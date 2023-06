Présentation de la mise à niveau révolutionnaire : Nothing OS 2.0 pour les smartphones de l’entreprise

Le téléphone Nothing (2) devrait être lancé le mois prochain et certains détails sont déjà disponibles sur ses fonctionnalités. Par exemple, des sources ont affirmé qu’il comporterait le chipset Snapdragon 8+ Gen 1. Il disposera également d’une batterie plus grande et aura une sortie prévue aux États-Unis. Avant ses débuts officiels, XDA Developers interviewe Mladen M. Hoyss, directeur de la création logicielle chez Nothing. Cette interview s’est concentrée sur ce que nous devons attendre de la deuxième édition du téléphone Nothing.

Une brève histoire de Nothing OS

Rien n’a connu un parcours intéressant depuis sa création. Initialement, avec Nothing OS 1.0, la société fonctionnait avec une petite équipe d’environ cinq personnes. Il a également travaillé avec quelques sous-traitants externes qui ont travaillé sur le développement du système d’exploitation. En conséquence, le système d’exploitation présentait des similitudes avec Android et offrait peu de fonctionnalités uniques. Après la sortie de Phone (1), l’entreprise a élargi son équipe à près de 100 membres. À la suite de cette expansion de l’équipe, la société s’est concentrée sur l’amélioration et l’enrichissement de Nothing OS avec la version 1.5. Aujourd’hui, l’entreprise entame la phase suivante. Cela indique qu’il introduit son propre système Android : Nothing OS.

Dans la conversation avec Hoyss sur son implication avec Nothing, il a d’abord travaillé avec Blloc sur l’appareil Zero 18. À ce stade, il s’est essentiellement concentré sur la simplicité. Par la suite, il a contribué au développement de Ratio, un launcher minimaliste disponible sur le Google Play Store. Actuellement, Hoyss est le concepteur créatif de logiciels chez Nothing. Il a des plans ambitieux pour intégrer des changements importants.

Hoyss a partagé son histoire, mentionnant son admiration pour le design original du téléphone (1). Il s’est dit déçu que le logiciel ne réponde pas à ses attentes. Par conséquent, il a réuni une équipe de designers hautement qualifiés de Blloc et a rejoint Nothing pour se lancer dans la création d’une nouvelle identité visuelle pour Nothing OS. Il peut y avoir des similitudes visuelles et une vision partagée entre les deux projets. Hoyss a cependant souligné que Nothing OS est un produit distinct et unique qui vise à être à la fois de pointe et axé sur la technologie.

Par conséquent, en ce qui concerne Nothing OS 2.0, la société vise à aborder son apparence avec une nouvelle perspective, en partant essentiellement de zéro. Cette opportunité, couplée au dynamisme de l’entreprise, leur permet de réinventer les aspects visuels. Hoyss a introduit le concept « d’esthétique fonctionnelle ». Cela s’appuie sur les principes de la science des données pour présenter et simplifier efficacement des informations complexes pour une compréhension facile.

Nothing OS 2.0 se concentre sur le marché international

Actuellement, le concept d’internationalisation est très important dans le monde des appareils intelligents. Il s’agit de s’assurer que la technologie soutient les utilisateurs, plutôt que l’inverse. Rien ne vise à s’assurer que ses systèmes d’exploitation correspondent aux intentions des utilisateurs. Hoyss explique que Nothing veut que les utilisateurs soient productifs et aient une expérience agréable lors de l’utilisation de leurs appareils. L’objectif est de développer un système d’exploitation qui est clairement associé à l’écosystème Nothing et complète parfaitement le hardware.

Il est important de noter que Nothing tient un grand respect pour la fondation d’Android. L’intention de l’entreprise n’est donc pas de s’y opposer. Au lieu de cela, l’équipe cherche à améliorer et à simplifier les meilleurs aspects d’Android. Il vise à les rendre plus conviviaux et productifs. Ils visent également à s’appuyer sur le framework Android. Par conséquent, créer un produit qui est distinctement et sans équivoque Rien.

Au cours de la discussion, Hoyss a également discuté des conceptions d’écran d’accueil du téléphone. Il a déclaré que de nombreuses pages d’accueil Android servaient principalement de plateformes pour la publicité. Hoyss a souligné que les écrans d’accueil actuels consistent souvent à faire défiler les logos de l’entreprise, chaque application étant essentiellement représentée par un logo d’entreprise. Il estime que l’incorporation du concept de « maison » dans un système d’exploitation va au-delà de la simple affichage d’une page avec des logos.

De plus, selon Hoyss, un « écran d’accueil » devrait inclure des éléments personnels à l’utilisateur. Cela suscitera l’intérêt des utilisateurs et aidera à fournir des informations en un coup d’œil. Il pense que cela devrait servir de « première couche » de l’expérience du smartphone. Rien ne vise à ce que les utilisateurs interagissent avec leurs smartphones avec un objectif clair. Ils veulent que tout ce dont les utilisateurs ont besoin de leur téléphone et de leur système d’exploitation soit facilement accessible. Par conséquent, minimisant le besoin d’un défilement excessif ou d’une navigation profonde.

En ce qui concerne l’intégration avec Tesla, Hoyss a expliqué que Nothing se concentre davantage sur le niveau du système. Ils visent à mettre en avant les options que les smartphones offrent déjà prêtes à l’emploi. Ce qui améliore l’expérience utilisateur. Bien qu’il ne puisse pas divulguer plus de détails, il a suggéré d’envisager l’intégration de Tesla comme une fonctionnalité conviviale.

L’avenir devant rien OS, 5 à 10 ans plus tard

Hoyss a souligné qu’en ce qui concerne l’avenir de Nothing OS, l’accent est mis sur la création de produits stables et agréables. Il n’a pas non plus fourni de détails spécifiques sur la chronologie ou les objectifs à long terme de Nothing. Cependant, toutes les indications montrent que l’entreprise a un plan clair pour l’avenir. Malheureusement, Hoyss n’a pas pu fournir d’informations détaillées sur le déploiement de Nothing OS 2.0, à l’exception du fait qu’il est prévu de le publier au cours de l’été. Interrogé sur sa compatibilité avec le Nothing Phone (1), il mentionne que Nothing abordera ce sujet « très bientôt, je crois ».

Il a également parlé de la collaboration avec l’équipe existante de développeurs de Nothing. Une équipe qui comprend un mélange de développeurs OxygenOS originaux et de développeurs Blloc. Il décrit un environnement de bureau dynamique où les équipes matérielles et logicielles coexistent au même étage. Cela aide l’entreprise à promouvoir la communication et l’interaction quotidiennes. Ils discutent de l’idée qui sous-tend leurs efforts de développement de logiciels et de hardware.

En discutant de l’avenir des téléphones Nothing et de leurs performances, Hoyss explique que Nothing vise à atteindre des performances impressionnantes. Mais il faut un équilibre prudent. Certaines optimisations qui améliorent les performances peuvent conduire par inadvertance à une expérience utilisateur médiocre. Par conséquent, les développeurs et les concepteurs s’engagent dans une discussion continue. Cela aide à apporter des modifications spécifiques au système d’exploitation pour obtenir le meilleur résultat qui combine performances et satisfaction de l’utilisateur. Trouver le juste équilibre entre performances et expérience utilisateur est un élément clé pour Nothing.

Quand Nothing Phone 2 sera-t-il lancé ?

Le prochain smartphone de Nothing, dont la sortie est prévue en juillet aux côtés de Nothing OS 2.0, est dans un mois. Bien que les détails spécifiques de son apparence restent inconnus, il est évident que Nothing a l’intention d’adopter une approche audacieuse d’Android sur ses smartphones. Selon Hoyss, il pense que la principale faiblesse d’Android est son « incohérence visuelle », bien qu’il admette rapidement que la taille même de Google rend difficile l’attribution du blâme.

Cependant, Hoyss affiche clairement une profonde réflexion sur Android en tant que plate-forme et fait preuve de confiance dans l’entreprise avec laquelle il travaille pour concevoir des logiciels. L’excitation grandit alors que nous attendons avec impatience de voir l’approche claire que Nothing adoptera avec son prochain smartphone et le potentiel d’améliorations significatives qu’il pourrait apporter.

