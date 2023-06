Nouvel ordinateur portable DERE R16 Pro avec écran 2,5K et processeur Alder Lake N95

Les ordinateurs portables chinois ne sont toujours pas considérés comme comparables aux grandes marques internationales, mais cela change également rapidement. Et ils ont presque un avantage majeur avec des prix abordables. Aujourd’hui, nous pouvons braquer les projecteurs sur le nouveau modèle à venir, qui correspond à une telle description comme un gant. DERE R16 Pro dans sa version 2023 peut apporter des caractéristiques vraiment assez solides à la table et le prix vous époustouflera. Surtout avec la première vague de promo de lancement.

Le principal point fort de ce nouvel ordinateur portable est probablement son nouvel écran brillant de 16″ avec une résolution de 2,5K, une gamme 100% sRGB et jusqu’à 400 nits de luminosité. Les cadres étroits sont toujours un plus aussi. Les performances sont améliorées avec le nouveau processeur Alder Lake Intel N95, pris en charge par jusqu’à 12 Go de RAM double canal LPDDR5 4800 MHz et jusqu’à 512 Go de SSD. Et la grande batterie de 38 Wh promet également une autonomie solide. L’ordinateur portable est également assez léger avec seulement 1,2 kg et il a des possibilités d’ouverture et de fermeture à 180°. Des fonctionnalités pratiques telles que le lecteur d’empreintes digitales ou la webcam HD avec obturateur sont des ajouts bienvenus à l’ensemble du package.

Le premier événement de lancement promotionnel est bien sûr également accompagné d’une belle réduction de prix. À partir du 12 juin 00h00 PT jusqu’au 18 juin 23h59 PT, vous pourrez l’obtenir pour seulement 199 $. Les 100 premiers acheteurs recevront également des cadeaux gratuits supplémentaires. Et de très beaux, y compris des sacs pour ordinateur, une souris et un concentrateur USB ou une remise supplémentaire. Nous avons même pour vous un coupon de réduction spécial alors essayez d’ajouter 59GSTTDSS91H à la caisse et voyez le résultat. Alors allez voir le nouvel ordinateur portable DERE R16 Pro, car il ressemble au bon rapport qualité-prix.

