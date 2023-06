La tablette la plus puissante de Samsung obtient la certification FCC – bientôt disponible

Samsung devrait lancer sa série Galaxy Tab S9, qui est la prochaine série de tablettes Android phares du géant technologique sud-coréen. Le Galaxy Tab S8 Ultra était la première fois que la société introduisait une tablette de catégorie « Ultra » avec des caractéristiques haut de gamme et des prix haut de gamme pour affronter l’iPad Pro d’Apple. Les attentes sont encore plus élevées pour les produits phares des tablettes 2023 de Samsung. Le Galaxy Tab S9 Ultra a passé la certification FCC, ce qui indique qu’il est sur le point de sortir. Voici tout ce que nous savons à ce jour sur le Samsung Galaxy Tab S9 Ultra.

Le blogueur technique fiable @SnoopyTech a publié une capture d’écran d’un rapport d’évaluation SAR. Le rapport confirme que la Galaxy Tab S9 Ultra (modèle SM-X910) a passé le certificat FCC. Tous les appareils sont soumis à la certification FCC, qui confirme que la tablette existe et peut être entrée dans la production finale. Quant à la tablette, la Galaxy Tab S9 Ultra sera la dernière et la plus puissante des tablettes Android de Samsung. Cet appareil sera fourni avec des caractéristiques haut de gamme, un support S Pen et une qualité de construction haut de gamme.

Caractéristiques de la Galaxy Tab S9 Ultra

Selon GSMArena, la Galaxy Tab S9 Ultra sera disponible en deux versions : Wi-Fi SM-X910B et 5G SM-X916B. Il comportera une configuration à double caméra avec un objectif large de 13 MP et un objectif ultra large de 6 MP. La tablette aura également une caméra frontale ultra large de 12 MP. Le Galaxy Tab S9 Ultra aura une dimension de 12,85 x 8,21 x 0,22 et une épaisseur de 5,5 mm. Il aura un écran de 14,5 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels. La tablette aura un scanner d’empreintes digitales sous l’écran, des capteurs optiques, un accéléromètre, un gyroscope, une proximité et une boussole. Il disposera également d’un port USB Type-C 3.2 et d’un connecteur magnétique.

Les trois tablettes Galaxy Tab S9 seront dotées d’un indice de protection IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Le S Pen a reçu la certification FCC en avril, indiquant qu’il sera inclus avec la tablette.

Prix ​​Galaxy Tab S9

Le prix du Galaxy Tab S9 Ultra n’est pas encore connu, mais il devrait être haut de gamme en raison de ses caractéristiques et fonctionnalités haut de gamme. La précédente série Galaxy Tab S8 commençait à 749,99 $ pour le modèle de base et la Galaxy Tab S8 Ultra à 1 049,99 $. Il est prévu que la série Galaxy Tab S9 aura un prix similaire.

Date de sortie

Selon des rumeurs, Samsung devrait sortir la série Galaxy Tab S9 au cours du second semestre 2023. La date de sortie exacte n’est pas encore connue, mais on dit qu’elle se situerait autour de juillet ou août 2023. La série Galaxy Tab S8 a été lancée en février. 2022 et la série S7 lancée en août 2020, il n’y a donc pas de modèle défini pour les lancements de tablettes de Samsung.

Conclusion

La Galaxy Tab S9 Ultra de Samsung devrait être la tablette Android la plus puissante de la société à ce jour, avec les meilleures caractéristiques et fonctionnalités. Il devrait sortir au second semestre 2023 et se déclinera en trois versions : Wi-Fi, 5G Global, ainsi que 5G US. La tablette devrait avoir un écran de 14 pouces, un système de caméra haut de gamme, un scanner d’empreintes digitales intégré, une technologie de reconnaissance faciale, une connectivité 5G et un stylet. Avec sa puissante puce Snapdragon 8 Gen 2, sa configuration à double caméra et son écran de 14,5 pouces, la tablette impressionnera à coup sûr. L’indice IP67 de la tablette pour la résistance à la poussière et à l’eau et l’inclusion du stylet S en font un appareil polyvalent pour le travail et les loisirs.

Bien que le prix et la date de lancement n’aient pas encore été rendus publics, on s’attend à ce que la série Galaxy Tab S9 ait un prix similaire à celui de la précédente série Galaxy Tab S8. Nous devrons croiser les doigts en attendant le lancement officiel de cette tablette phare.

