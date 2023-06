Apple M2 Ultra SoC n’est pas plus rapide que l’Intel Core i9-13900K

Le monde de la technologie bourdonne d’enthousiasme suite à la récente transition d’Apple des processeurs x86 d’Intel à l’architecture ARM. Ce mouvement a finalement été complété avec la sortie du Mac Pro avec M2 Ultra. Cette plate-forme est également disponible en tant qu’option la plus puissante de Mac Studio. Vendredi, le premier test de référence du M2 Ultra a été dévoilé, indiquant une légère amélioration par rapport à son prédécesseur, le M1 Ultra.

Apple M2 Ultra SoC : premiers résultats de référence dévoilés

Le M2 Ultra est un monstrueux système sur puce (SoC), composé de plus de 130 milliards de transistors. Il a fait ses débuts dans Geekbench, où il a montré un résultat impressionnant. Le Mac Studio avec M2 Ultra est apparu dans les tests Geekbench 5 avec un score de 1 956 points en monocœur et 27 945 points en multicœur. Cela indique que la nouvelle puce est environ 18 % plus rapide que la M1 Ultra.

Pour mettre cela en perspective, le processeur à 24 cœurs de la plate-forme marque respectivement 1 956 et 27 945 points en modes monothread et multithread. En comparaison, l’Intel Core i9-13900K marque environ 2 300 et 27 000 points, et le Ryzen 9 7950X affiche un résultat d’environ 2 300 et 25 000 points. Par conséquent, le M2 Ultra est à peu près équivalent aux solutions haut de gamme d’Intel et d’AMD. Cependant, il est important de rappeler que Geekbench est un test synthétique, il est donc impossible de dire si cet équilibre des forces sera présent dans n’importe quel logiciel.

Le véritable test viendra lorsque le M2 Ultra fera ses preuves dans des applications réelles. Il sera intéressant de voir comment il se comporte lors de tests de masse. Et si ses performances justifient son prix élevé. Quoi qu’il en soit, le M2 Ultra marque une étape importante dans la transition d’Apple vers l’architecture ARM. L’avenir s’annonce prometteur pour le géant de la technologie, et nous avons hâte de voir ce qu’il nous réserve ensuite. Alors, restez à l’écoute avec nous pour plus de détails à cet égard.

