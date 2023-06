Les Mac sont prêts à battre Windows même sur les jeux

Ces dernières années, Apple a déployé des efforts concertés pour améliorer les performances du Mac en tant que plate-forme de jeu. Alors que le Mac a toujours été considéré comme une plate-forme de jeu inférieure à Windows, les récents changements matériels et logiciels en ont fait une option plus viable pour les joueurs.

L’un des changements les plus importants de ces dernières années a été l’introduction des puces Apple Silicon. Il offre une amélioration significative des performances par rapport aux précédents Mac basés sur Intel. La nouvelle puce M1, par exemple, s’est avérée plus performante que de nombreux ordinateurs portables Windows haut de gamme dans les benchmarks. Cela a conduit à un regain d’intérêt pour les jeux sur Mac, et Apple a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités pour en faire une meilleure plate-forme pour les joueurs.

Mac prêts à défier Windows dans les jeux

L’une de ces nouvelles fonctionnalités est le mode Jeu, qui est disponible sur macOS Sonoma. Le mode jeu est conçu pour optimiser les performances du Mac spécifiquement pour les jeux. Lorsqu’il est activé, le mode jeu donne la priorité au jeu par rapport à tout le reste. Veiller à ce que les ressources du Mac se concentrent sur la fourniture de la meilleure expérience de jeu possible. Cela inclut la réduction de la latence Bluetooth pour les AirPod. Doubler le taux d’échantillonnage Bluetooth pour les contrôleurs PlayStation et Xbox. Et en donnant une priorité plus élevée au GPU et au CPU du Mac, garantissant des fréquences d’images plus stables et plus fluides.

Une autre fonctionnalité clé pour les jeux sur Mac est l’outil de portage de jeux. Cet outil est basé sur la plate-forme open source populaire Wine. Il permet aux développeurs d’apporter leurs jeux PC sur Mac avec un minimum d’effort. L’outil de portage de jeu peut également traduire l’API Windows DirectX 12, utilisée pour le rendu graphique et l’audio dans les jeux, en technologie graphique Apple Metal 3. Cela permet aux jeux de s’exécuter nativement sur macOS, offrant des performances optimisées.

Apple encourage les développeurs à créer des versions natives de leurs jeux spécifiquement pour macOS. Plutôt que de simplement exécuter des versions traduites de jeux Windows. Alors que certains jeux peuvent fonctionner sans changement de code, Apple affirme que les versions natives offrent des performances nettement meilleures. Avec une fréquence d’images presque doublée par rapport à un hardware similaire. Les développeurs peuvent utiliser les outils fournis par le SDK macOS Sonoma pour convertir les graphiques DirectX en métal et tirer parti d’autres fonctionnalités système natives, telles que la prise en charge des contrôleurs de jeu, de l’audio spatial et de la vidéo HDR.

Les efforts d’Apple pour améliorer les capacités de jeu sur Mac : un pas dans la bonne direction ?

Toutes ces fonctionnalités font partie de l’effort plus large d’Apple pour faire du Mac une plate-forme plus attrayante pour les développeurs et les joueurs. Avec la sortie de macOS Sonoma, Apple espère montrer que les Mac sont prêts à battre Windows même dans le monde du jeu. Cependant, Apple doit encore surmonter certains défis.

L’un des plus grands défis est le fait que de nombreux développeurs de jeux donnent toujours la priorité à Windows comme plate-forme principale. Cela indique que de nombreux jeux populaires ne sont pas disponibles sur Mac. Ou ne sont disponibles que bien plus tard que sur Windows. Cependant, l’outil de portage de jeux d’Apple et d’autres fonctionnalités peuvent permettre aux développeurs d’apporter plus facilement leurs jeux sur Mac, ce qui pourrait aider à combler cet écart.

Un autre défi est le fait que de nombreux joueurs préfèrent construire leurs propres PC de jeu ou acheter des ordinateurs portables de jeu haut de gamme. Bien que le hardware du Mac se soit considérablement amélioré ces dernières années, il est toujours à la traîne par rapport à certains des meilleurs ordinateurs portables de jeu du marché. Cela indique que certains joueurs peuvent toujours préférer utiliser des systèmes basés sur Windows pour les jeux.

Malgré ces défis, les efforts d’Apple pour améliorer les capacités de jeu du Mac sont un pas dans la bonne direction. Avec la sortie de macOS Sonoma et l’introduction de nouveaux matériels comme la puce M1, le Mac devient une plate-forme plus attrayante pour les joueurs. Il n’est peut-être pas encore en mesure de rivaliser avec Windows en tant que plate-forme de jeu. Mais force est de constater qu’Apple progresse dans ce domaine.

