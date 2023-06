Apple a rejoint la course à la conquête du métaverse avec le lancement de son nouveau casque de réalité étendue, Apple Vision Pro, lors de la keynote de la WWDC 2023 le 5 juin. Bien que l’entreprise n’ait pas explicitement fait référence au concept de métaverse, certaines des fonctionnalités annoncés sont étroitement liés au monde virtuel promu par d’autres sociétés, telles que Meta. L’une des fonctionnalités de Vision Pro, les avatars virtuels, permet aux utilisateurs de créer leur propre représentation artificielle pour interagir avec les autres dans le monde virtuel.

Apple contre Meta : la bataille pour le Metaverse s’intensifie avec Vision Pro et Avatars

Bien que les deux sociétés aient une approche similaire, l’exécution est différente. Les avatars d’Apple sont plus réalistes que l’esthétique plus caricaturale de Meta. Cependant, Meta a travaillé sur de nouvelles technologies pour générer des représentations plus réalistes des utilisateurs. La nouvelle génération d’avatars 3D de Meta, annoncée sous le nom de Codec Avatars lors de la conférence Meta Connect 2022, a une esthétique plus réaliste comparable à celle des avatars d’Apple.

L’avantage d’Apple est que les utilisateurs peuvent créer un avatar en utilisant uniquement les lunettes Vision Pro. Alors que Meta nécessite l’utilisation d’appareils de loisirs sophistiqués installés dans les laboratoires de la division Reality Labs de Meta. Et le processus peut prendre plusieurs heures. Cependant, Meta offrira probablement à ses utilisateurs la possibilité de générer des avatars photoréalistes de manière plus accessible à l’avenir.

En résumé, Apple et Meta sont en concurrence pour conquérir le métaverse, mais avec des approches différentes. Alors que les avatars d’Apple sont plus réalistes, Meta travaille sur de nouvelles technologies pour générer des avatars plus photoréalistes. La concurrence entre les deux sociétés se poursuivra sans aucun doute alors que les deux s’efforcent de s’imposer comme des leaders dans le métaverse.

Le métaverse en est encore à ses débuts. Et il est trop tôt pour dire quelle entreprise sera la plus performante. Cependant, la concurrence entre Apple et Meta ne manquera pas de s’intensifier dans les années à venir.

