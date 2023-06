Apple M2 Ultra est juste 10% plus lent que le Nvidia RTX 4080

L’Apple M2 Ultra est le dernier silicium maison du géant de Cupertino. Et comme l’Apple M1 Ultra, Apple a interconnecté deux chipsets M2 Max pour sortir le nouveau chipset Ultra. Cela donne au silicium 24 cœurs de processeur au total, jusqu’à 76 cœurs de GPU et 32 ​​cœurs de moteur neuronal.

En ce qui concerne les cœurs GPU du M2 Ultra, Apple s’efforce de faire enfin du jeu sur Mac une chose. Avec la sortie de macOS Sonoma, le géant de Cupertino a introduit un nouvel outil de portage de jeu, qui facilite l’exécution de jeux Windows sur MacOS.

Et les prouesses GPU de l’Apple M2 Ultra peuvent permettre aux Mac de faire un gros effort à cet égard. Mais la question est de savoir quelle sera la qualité du silicium en termes de jeu ? Eh bien, nous avons un benchmark de calcul Geekbench 6 pour vous donner une petite idée à cet égard.

Apple M2 Ultra fonctionne de manière très similaire à NVIDIA RTX 4080

Pour ceux qui ne le savent pas, le NVIDIA RTX 4080 est le deuxième GPU le plus rapide de la société. Donc, il va sans dire que j’ai été assez étonné de voir le benchmark de calcul Geekbench 6 de l’Apple M2 Ultra. C’est juste 10% plus lent que le RTX 4080, ce qui n’est pas rien du tout !

Vous voulez des chiffres ? Eh bien, le NVIDIA RTX 4080 obtient un score de 245 729 dans le benchmark de calcul Geekbench 6 (source). En revanche, l’Apple M2 Ultra a atteint un score de 220 674 (source). Cela rend le nouveau chipset d’Apple environ 10 % plus lent que le deuxième GPU le plus rapide de NVIDIA.

Il est important de noter que les performances de l’Apple M2 Ultra peuvent différer des autres benchmarks Geekbench. Mais le fait qu’il fonctionne si bien dans le benchmark de calcul est vraiment admirable.

Et ce score peut vraiment vous faire vous demander ce qu’Apple a en réserve pour la gamme M3 et comment les Mac peuvent évoluer dans la catégorie des jeux.

Un autre fait intéressant à propos de cette comparaison est la cote Tflops. Le RTX 4080 a 48 Tflops, tandis que le M2 Ultra n’a que 27 Tflops (source). Et le fait que M2 Ultra ait obtenu un score très proche de RTX 4080 tout en ayant considérablement moins de Tflops est une autre chose étonnante à propos du nouveau silicium.

Comment se compare-t-il à Apple M1 Ultra

Vous seriez intéressé de savoir comment l’Apple M2 Ultra se compare au M1 Ultra, n’est-ce pas ? Si vous parlez de scores, le M1 Ultra obtient 150 914 dans le même benchmark de calcul Geekbench 6 (source). Cela rend le M2 Ultra 46% plus rapide que le M1 Ultra.

Encore une fois, cette énorme différence est probablement due au puissant GPU fourni avec le M2 Ultra. Pour le M2 Ultra, Apple propose jusqu’à une configuration à 76 cœurs. En comparaison, le M1 Ultra culmine à 64 cœurs. Cela permet au nouveau silicium d’obtenir jusqu’à 12 cœurs GPU de plus que son prédécesseur.

Et ce n’est pas seulement le GPU qui a vu une mise à niveau. Le M2 Ultra propose également une mise à niveau en termes de CPU. Le M2 Ultra a 24 cœurs de processeur, tandis que le M1 Ultra en a dépassé 20.

De plus, les appareils Mac peuvent accueillir un énorme 192 Go de mémoire avec le M2 Ultra. Le M1 Ultra pourrait prendre en charge jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée LPPDR5. Ainsi, l’aspect RAM a également vu une mise à niveau.

Tout cela fait exploser le commerce du M2 Ultra avec les ordinateurs de bureau Windows actuels. Et il serait vraiment intéressant de voir comment cela se compare aux offres d’Intel et d’AMD. Nous vous tiendrons au courant si nous rencontrons d’autres comparaisons comme celle-ci.

