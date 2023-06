Pratique : premier écosystème de charge modulaire au monde, Matrix par Alogic

Depuis qu’Apple a introduit la charge MagSafe dans la gamme iPhone 12, de nombreuses sociétés d’accessoires ont tenté de gagner des parts de marché en créant des produits compatibles MagSafe. Nous avons vu des stations de recharge, des batteries portables, des portefeuilles, des supports, des étuis, des supports pour iPhone et bien plus encore. Alors, dans un marché aussi saturé, comment se différencier et se démarquer des autres ? C’est là qu’entre en jeu le nouvel écosystème de charge matricielle d’Alogic.

La puissance de la modularité

L’écosystème de recharge Matrix d’Alogic est l’une des bornes de recharge les plus polyvalentes du marché. Le nom du jeu est tout au sujet de la modularité. La modularité vous permet de décider comment charger, où charger et même combien d’appareils charger.

La Matrix se démarque de la foule en offrant une conception modulaire unique qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de charge. Avec Matrix, vous avez le pouvoir de connecter vos appareils préférés avec les fonctionnalités que vous aimez dans un design (form factor) qui répond à vos besoins à chaque étape de la journée. Ce niveau de personnalisation permet aux consommateurs de co-concevoir leur chargeur sans fil compatible MagSafe idéal, leur donnant la liberté de choisir comment et où ils chargent leurs appareils.

La gamme Matrix

La gamme Matrix comprend cinq solutions de recharge sans fil qui peuvent être achetées individuellement ou toutes ensemble. Ils offrent une gamme d’options adaptées à différentes situations pour différents clients. Ces solutions incluent :

Banque d’alimentation Matrix 5000 mAh avec charge magnétique sans fil : Cette batterie portable portable fournit non seulement une charge en déplacement pour vos appareils, mais prend également en charge la charge MagSafe, ce qui en fait une solution polyvalente pour ceux qui sont constamment en déplacement. Chargeur sans fil magnétique Matrix avec support de voiture : cette solution de charge combine la commodité de la charge MagSafe avec un support de voiture sécurisé, garantissant que vos appareils restent chargés, et maintient également votre batterie portable de 5000 mAh prête à l’emploi. Station de charge magnétique Matrix 2 en 1 : simplifiez votre configuration de charge avec cette station de charge compacte qui prend en charge la charge MagSage pour votre téléphone, fournit un chargeur sans fil pour vos écouteurs et dispose d’un port USB-C supplémentaire pour une 3ème charge filaire. appareil. Station de charge magnétique Matrix 3 en 1 avec chargeur Apple Watch : conçue pour les utilisateurs d’Apple, cette station de charge offre une expérience de charge transparente pour votre iPhone, AirPods et Apple Watch, le tout dans un emballage élégant et élégant. Chargeur Apple Watch Matrix USB-C : Ce chargeur détachable est parfait pour ceux qui voyagent fréquemment et qui ont besoin d’un moyen pratique de recharger leur Apple Watch lors de leurs déplacements. Sa conception compacte permet une portabilité facile sans compromettre la fonctionnalité.

Combinaisons infinies

La véritable puissance de Matrix réside dans sa modularité. Les utilisateurs peuvent mélanger et assortir ces appareils pour créer une configuration de charge qui répond à leurs besoins spécifiques. Par exemple, vous pouvez recharger sans fil votre téléphone et votre batterie portable simultanément en insérant la batterie portable dans votre station de charge ou votre support de voiture. D’autre part, si vous voyagez et avez besoin d’une recharge rapide pour votre Apple Watch, vous pouvez détacher le chargeur compact Matrix USB-C Apple Watch et le connecter à votre station de charge lorsque vous rentrez chez vous, créant ainsi un 3- station de recharge sans fil en 1.

De plus, lorsque vous êtes en déplacement et que vous avez besoin d’une station de charge portable, la batterie portable peut être utilisée pour alimenter le chargeur sans fil, le transformant en une solution de charge 2 en 1 qui garantit que vous ne serez jamais à court de batterie.

Prix, disponibilité et réflexions finales

Comme je l’ai dit, puisque c’est tellement modulaire, il existe différents prix pour chaque configuration. Vous pouvez acheter chaque produit individuellement ou acheter la station de charge Martix 3-en-1 pour la configuration complète, ou même obtenir quelque chose entre les deux. Mais l’écosystème Matric est disponible aujourd’hui avec des prix allant de 49,99 $ pour la batterie de 5000 mAh et jusqu’à 129,99 $ pour le Matrix 3-en-1. Vous pouvez obtenir trois produits différents pour le prix d’un Matrix 3-en-1.

Enfin, je suis juste un fan des entreprises qui sortent des sentiers battus pour fournir une solution de charge fiable qui peut faire plus d’une fonction. La modularité et la personnalisation de l’écosystème Matrix sont ce qui le distingue des autres solutions de recharge 3 en 1 plus génériques du marché.

Qu’en penses-tu? Est-ce quelque chose que vous utiliseriez ? Quel type de chargeur utilisez-vous actuellement ? Discutons-en sur nos réseaux sociaux !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :