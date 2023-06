Cybertruck présentait toujours des défauts de conception fondamentaux, selon une récente fuite de documents Tesla

Une patate chaude: Tesla a dévoilé le Cybertruck au look distinctif en 2019 dans un affichage infâme. Depuis lors, les dates de production et de mise sur le marché de la camionnette tout électrique ont connu de nombreux retards. Il est facile de blâmer les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, mais une fuite récente suggère que des problèmes de conception plus graves sont en cause.

Un rapport interne Tesla récemment divulgué suggère que le Cybertruck avait des problèmes importants avec ses niveaux de freinage, de manipulation, d’étanchéité et de bruit en janvier 2022. Ces défauts pourraient être à l’origine des retards de production en cours du véhicule électrique.

La fuite, qui a également révélé des milliers de plaintes graves de clients concernant le logiciel de conduite autonome de Tesla au Handelsblatt le mois dernier, contenait un rapport d’étape inquiétant sur le Cybertruck. Notamment, au début de l’année dernière – deux années complètes après le dévoilement du camion – la conception du Cybertruck est restée au stade alpha, contredisant les promesses initiales de démarrage de la production en 2021.

Le rapport, analysé par Handelsblatt et Wired, indique que le véhicule nécessitait un scellage manuel et produisait beaucoup plus de bruit que les simulations initiales prévoyaient. Il a également révélé que les ingénieurs n’avaient pas de stratégie claire pour sceller efficacement un éventuel modèle de production.

De plus, la maniabilité du Cybertruck était en proie à des problèmes tels que les secousses structurelles, « la brusquerie et le hachage à mi-vitesse » et « les accélérations élevées en tête-à-tête ». Les manœuvres à basse vitesse ont entraîné des secousses latérales excessives dans la conception alpha. La plaquette de frein est également restée inachevée, présentant une course excessive, un arrêt irrégulier, des problèmes de freinage en virage, une instabilité du freinage assisté et un « pas excessif lors du freinage par friction ».

Compte tenu de l’ancienneté du rapport et des ressources dont dispose Tesla, aucun de ces problèmes ne devrait être insurmontable. Il est probable que les ingénieurs de l’entreprise aient déjà résolu certains de ces problèmes, sinon tous. Cependant, ces problèmes suggèrent toujours que le processus de conception du Cybertruck ne s’est pas déroulé comme prévu.

Le pick-up a suscité un certain ridicule après son dévoilement, où ses fenêtres ont échoué à une démonstration de durabilité en direct (bien que le corps principal ait surpassé un camion standard). Les retards de production qui ont suivi n’ont pas aidé. Tesla avait initialement prévu que la production de masse commencerait en 2021 avant de la repousser à la fin de 2022, puis à la fin de 2023 et maintenant à 2024. Alors que la pandémie et la pénurie de puces qui a suivi peu de temps après la révélation initiale auraient pu avoir un impact significatif sur le développement du Cybertruck, le fuite suggère que ce ne sont pas ses seuls problèmes.

Lors d’un lancement éventuel, Tesla prévoit de proposer des déclinaisons de Cybertruck avec un, deux, trois ou quatre moteurs. Cependant, des rumeurs suggèrent que la version à moteur unique pourrait être annulée. Le modèle à trois moteurs est censé accélérer de zéro à 60 en moins de trois secondes, offrir plus de 500 miles par charge et remorquer plus de 14 000 livres. La déclinaison à quatre moteurs aura la capacité de faire tourner individuellement chaque roue et de se déplacer en diagonale, mais le rapport divulgué suggère que cette fonctionnalité en est encore à ses débuts. Selon les tendances actuelles du marché, il est probable que le prix du camion dépassera largement les 40 000 $.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :