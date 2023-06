Les rappels dans iOS 17 réalisent que c’est la meilleure liste de courses

Rappels a été ma seule véritable liste de courses depuis qu’elle a atterri sur l’iPhone dans iOS 5. Dans iOS 17, l’application embrasse pleinement cette partie de son identité.

Après le contrôle des médias sur HomePod, ma principale utilisation de Siri au fil des ans a été d’ajouter des articles à ma liste de courses. « Hé Siri, ajoute [whatever I need] à la liste des courses.

Le seul hic auquel j’ai jamais été confronté est lorsque Siri a commencé à répondre en disant qu’il avait ajouté un article à ma « liste de courses ». J’ai changé le nom de la liste en juste shopping comme solution. Oh, et j’ai récemment dû danser avec les demandes personnelles et l’identification vocale sur le HomePod. Tout ce dont j’avais besoin de me souvenir quand cela s’est produit a été oublié.

J’aime la simplicité de l’intégration avec Siri et le fait d’avoir des rappels sur chaque appareil Apple. Pouvoir partager une liste de courses avec d’autres peut également être utile. Plus récemment, Rappels a ajouté la prise en charge des modèles afin que vous puissiez toujours commencer avec la même liste si vous n’avez pas fait d’achats depuis un certain temps. Il existe également une option pour imprimer une liste de courses si vous préférez la saisie numérique et une liste traditionnelle au supermarché.

Rappels apprend une nouvelle astuce spécifique aux listes de courses dans iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS Sonoma.

« Les listes d’épicerie trient automatiquement les articles en catégories pour faciliter les achats », explique Apple. « Modifiez la façon dont les éléments sont regroupés et la liste se souviendra de vos préférences. »

Je me demandais comment fonctionnait cette fonctionnalité avant de fouiller dans l’application. Je suppose que j’avais peut-être besoin de renommer ma liste de courses en liste d’épicerie. Heureusement, c’est un peu plus malin.

Toute liste peut être considérée comme une liste d’épicerie. C’est utile si vous avez des listes pour différents stores et que vous souhaitez toujours un tri automatique. Les rappels vous permettent désormais d’attribuer un type de liste : standard ou épicerie.

Cela se fait avec le bouton cercle à trois points dans le coin supérieur droit de la liste sur iPhone et iPad. Appuyez sur le bouton Afficher les informations de la liste dans le menu contextuel pour accéder au type de liste. Les utilisateurs de Mac peuvent trouver le type de liste tout en affichant la liste à partir de Afficher et Afficher les informations de la liste dans la barre de menus.

Définissez votre type de liste sur épicerie, et le reste est magique. L’ajout d’articles d’épicerie courants les classera automatiquement en groupes, ce qui facilitera les achats.

En option, vous pouvez réorganiser les catégories manuellement au cas où vous voudriez faire correspondre la commande à votre store. Vous pouvez également ajouter de nouvelles catégories ou basculer vers une nouvelle vue de mise en page des colonnes qui regroupe les catégories verticalement.

Dans la première version bêta, iOS 17 inclut ces catégories d’épicerie : boissons ; produire; viande; nourriture surgelée; vin, bière et spiritueux; pains et céréales; pâtes, riz et haricots ; produits laitiers, œufs et fromages ; sauces et condiments; soins personnels et santé; et articles ménagers.

Par défaut, les rappels masquent toutes les catégories qui n’incluent pas au moins un élément. Vous pouvez désactiver cette option si vous préférez voir chaque catégorie lors de la planification de votre shopping.

Si Rappels ne reconnaît pas l’emplacement d’un élément, il le regroupera dans une catégorie appelée Autre. Vous pouvez faire glisser manuellement des éléments hors de Autre pour les trier à leur place. Il existe également une option pour créer vos propres catégories. Ne vous attendez pas à ce que le tri fonctionne automatiquement. J’ai testé cela en créant une catégorie appelée fournitures d’art et en ajoutant un pinceau à la liste de courses. Il atterrit dans Autre mais peut être trié manuellement dans la bonne liste.

Les catégories sont synchronisées et prises en charge sur chaque version de l’application Rappels. La seule limitation est l’absence de support de colonne sur Apple Watch, mais c’est raisonnable.

Lors de mes tests, le tri automatique a généralement fonctionné comme prévu. Le jus d’orange est allé aux boissons, la brosse à dents aux soins personnels et les sacs poubelles aux articles ménagers. Ce sont les éléments qui ne sont pas triés qui exposent les limites de la fonctionnalité. Par exemple, le « dentifrice » n’est pas trié mais le « dentifrice » oui. Les piles AA, les bougies et le Windex finissent tous non triés par défaut.

Un autre comportement amusant est que l’acétone (dissolvant pour vernis à ongles) se retrouve sur la liste des vins, bières et spiritueux. Suivez mon conseil : ce n’est pas une façon de commencer le week-end.

Dans l’ensemble, iOS 17 traite bien les rappels pour les personnes comme moi qui en dépendent pour gérer une liste de courses. Le logiciel est actuellement en version bêta et sort officiellement à l’automne.

