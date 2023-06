Le visage de Siri survivra-t-il aux widgets watchOS 10 et Apple Watch ?

À ma connaissance, Apple n’a jamais retiré un cadran de montre. Certains sont spécifiques au matériel, d’autres sont repensés, mais les cadrans de montre ne quittent pas l’Apple Watch. Je pense que c’est pourquoi le cadran de la montre Siri existe toujours pour l’instant, mais il aura besoin d’un peu d’amour pour rester pertinent.

Depuis watchOS 10, le cadran de la montre Siri a six versions. Il a fait ses débuts avec beaucoup de potentiel et a fait des pas vers la réalisation de ce potentiel avant qu’il ne stagne. Il existe maintenant un nouveau système de widgets sur Apple Watch qui transforme le cadran de la montre Siri en une antiquité. Il a encore une certaine singularité, mais je ne suis pas sûr que ce sera le cas à cette époque l’année prochaine.

Lorsque le visage de Siri a été expédié en 2017, c’était comme une toute nouvelle interface Apple Watch à partir d’une chronologie alternative.

« Lynch et son équipe ont dû repenser le logiciel de la Watch deux fois avant qu’il ne soit suffisamment rapide », a écrit David Pierce dans Wired en 2015. « Une première version du logiciel vous a fourni des informations dans une chronologie, circulant chronologiquement de haut en bas. Cette idée n’a jamais quitté le campus; les idées qui seront livrées le 24 avril visent à rationaliser le temps qu’il faut à un utilisateur pour déterminer si quelque chose vaut la peine d’y prêter attention.

C’est une assez bonne description du visage Siri livré dans watchOS 4. D’après ma couverture alors :

Le cadran de la montre Siri comprend une horloge numérique avec un deuxième indicateur clignotant (mais pas d’option pour les secondes), deux complications personnalisables, dont une nouvelle complication Siri, et deux tuiles dynamiques d’informations. Ces tuiles seront mises à jour en fonction de l’heure de la journée, de la date, des événements actuels, de la progression de l’activité, etc. Comme les autres cadrans de montre, balayer du haut vers le bas révèle le centre de notification et balayer du bas ouvre le centre de contrôle. Faites tourner la couronne numérique sur le visage de Siri, cependant, et la chronologie devient un carrousel vertical d’informations. Faire pivoter la couronne numérique vers le bas affiche les tuiles récentes et toute la journée comme les températures élevées et basses et les cartes en cours de lecture. Le robinet se minimise dans le coin supérieur droit avec un fond clair indiquant qu’il s’agit d’un bouton sur lequel vous pouvez appuyer pour revenir à la vue principale. Vous pouvez également cliquer sur la couronne numérique pour quitter la chronologie et revenir au point de départ. Faire pivoter la couronne numérique vers le haut vous montre les tuiles pour Up Next et Tomorrow. Le visage de Siri prévisualise les premières tuiles Up Next par défaut, et le défilement ici en révèle plus. Faire rouler la couronne numérique vous permet également de vous déplacer dans la chronologie.

Apple a ensuite ajouté la prise en charge de l’affichage des résultats sportifs ainsi que des sources de données d’applications tierces. L’adoption d’une fonctionnalité sur un seul cadran de montre existait, mais elle n’est restée pertinente que pendant un an ou deux.

Le nouveau système de widgets de watchOS 10 ressemble beaucoup au cadran de la montre Siri. Balayez vers le haut depuis n’importe quel cadran de montre pour voir le jour et la date, l’heure sur une horloge analogique ou numérique basée sur le cadran de votre montre et un affichage à défilement vertical des widgets. Vous pouvez trier l’ordre des widgets, supprimer ceux que vous ne voulez pas, épingler ceux que vous voulez vraiment et ajouter plus de widgets à mesure que les applications sont mises à jour avec le support.

La clé ici est que les widgets fonctionneront avec n’importe quel cadran de montre. N’importe quel cadran de montre, sauf le cadran de la montre Siri, c’est-à-dire. Pourquoi? Ma première supposition est que la méthode de balayage ou de défilement vers le haut pour appeler les widgets est en conflit total avec la façon dont vous naviguez sur le visage de Siri. Ce conflit à lui seul a suffi à pousser la bascule du mode nuit sur le visage de Wayfinder derrière plusieurs tapotements et balayages. Les choses pourraient changer d’ici à la sortie de watchOS 10 à l’automne, mais l’écriture est sur le mur.

Le visage de Siri n’est pas complètement grillé… pour le moment. C’est techniquement plus dense en informations et plus visible que le système de widgets. Les complications et les sources de données sont toujours visibles sur le visage de Siri, même si les sources de données changent dynamiquement en fonction du contexte. Comparez cela au système de widgets qui nécessite de toucher la montre pour invoquer et n’a pas de support d’affichage permanent.

Vous pouvez également ajouter des informations persistantes avec deux emplacements de complication personnalisables sur le visage de Siri : une complication de cercle et une complication de texte/symboles.

Ensuite, il y a l’aspect intelligent du visage de Siri. Les widgets Smart Stack ont ​​l’intelligence de prédire ce que vous voulez voir et quand, mais le visage de Siri a quelques fonctionnalités qui ne sont pas encore des widgets. Par exemple, le visage Siri peut vous montrer les données de récupération de la fréquence cardiaque dans les minutes qui suivent la fin d’un entraînement. L’intégration des scores sportifs est également jusqu’à présent inégalée par les widgets.

Ce n’est pas suffisant pour le garder pertinent. En fin de compte, je pense que chaque source de données du visage Siri devrait devenir un widget. Le visage de Siri pourrait vivre comme une sorte de cadran de montre widget dédié. Il ressemble déjà à ce qu’est un visage Siri redessiné.

C’est tout le travail d’Apple Watch qui peut attendre watchOS 11 ou 12, mais je pense que cela doit se produire par rapport à l’autre option : abandonner le visage de Siri et le laisser languir.

