Universal proche de la finalisation "grosse affaire" avec Nintendo pour un film Zelda

Qu’est-ce qui vient de se passer? The Legend of Zelda pourrait être le prochain en ligne pour un long métrage majeur de Nintendo. Lors d’un récent épisode du podcast The Hot Mic, le test de cinéma Jeff Sneider a déclaré qu’Universal était sur le point de finaliser un gros accord avec le géant japonais du jeu pour un film basé sur la populaire franchise Zelda.

Sneider a noté qu’Illumination, le studio qui a contribué au film The Super Mario Bros., est également impliqué, ce qui suggère que nous envisageons un autre film d’animation.

Il y a dix ans, l’idée d’un film Zelda aurait fait grincer des dents de nombreux fans de franchise. Heureusement, le dernier lot de films basés sur le jeu l’a fait sortir du parc.

Les films basés sur la propriété intellectuelle des jeux vidéo sont notoirement difficiles à réussir. Bien qu’il y ait eu quelques succès isolés au fil des ans, notamment Resident Evil et Tomb Raider, Sonic the Hedgehog de 2020 pourrait être crédité d’avoir brisé la malédiction du film de jeu. La suite de l’année dernière a rapporté encore plus d’argent au box-office et a ouvert la voie au film d’animation à succès Super Mario Bros. de Nintendo.

Depuis sa sortie le 5 avril, The Super Mario Bros. Movie a récolté plus de 1,31 milliard de dollars au box-office, soit plus de 13 fois son budget de production de 100 millions de dollars.

Un film Zelda pourrait être absolument énorme s’il est exécuté correctement. La franchise est en vogue en ce moment compte tenu de la sortie récente de Tears of the Kingdom, mais il ne faut pas s’attendre à voir un film sortir en salles de si tôt.

En supposant qu’un accord soit conclu, il faudrait des années avant que le produit final ne soit prêt pour le grand écran. La bonne nouvelle est que Nintendo est dans une situation idéale en ce moment et n’a aucune pression réelle pour précipiter le projet. Cela leur donnerait amplement le temps de proposer un scénario solide et de trouver le bon casting. Les traditions ne manquent pas non plus, car la franchise divertit les fans depuis le milieu des années 80. En fait, restreindre l’histoire à raconter pourrait être le plus grand défi.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :