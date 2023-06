Apple a une nouvelle boîte à outils de portage pour exécuter les jeux DirectX 12 sur macOS

Tourné vers l’avenir: Apple en a apparemment assez avec tous les mèmes sur la plate-forme Mac étant la blague du monde du jeu sur PC plutôt qu’une véritable machine de divertissement. Cupertino fournit enfin de nouveaux outils aux développeurs, favorisant une évaluation plus rapide de ce qui est nécessaire pour porter un jeu sur macOS.

La WWDC de cette année a apporté des nouvelles intéressantes pour les joueurs et les développeurs de jeux. Et non, nous ne parlons pas du casque Vision Pro AR incroyablement cher ou d’un jouet de jeu AR « interactif ». Cette fois, Apple fournit aux développeurs une boîte à outils de portage de jeu pour faire du jeu macOS une véritable opportunité commerciale.

La nouvelle boîte à outils comprend une couche de compatibilité que les programmeurs, ou même les joueurs, peuvent utiliser pour exécuter des jeux DirectX 12 dans un environnement macOS. Le code de la boîte à outils est basé sur Proton, qui est la couche de compatibilité basée sur Wine développée par Valve pour exécuter des jeux Windows sur les systèmes d’exploitation Linux. Il est également enraciné dans le code source de CrossOver de CodeWeavers, qui développe déjà sa propre couche de compatibilité pour exécuter des jeux DX 12 sur Mac.

Le Game Porting Toolkit peut traduire le code natif x86 vers la plate-forme Apple Silicon, interceptant et convertissant les appels d’API pour les graphiques 3D vers l’API Metal propriétaire de Mac. De plus, la boîte à outils traduit les entrées, l’audio, la mise en réseau et tout ce qui est nécessaire pour charger un jeu Windows sur les nouvelles puces basées sur Arm d’Apple. Courir et profiter dudit jeu avec des performances décentes, cependant, est une tout autre affaire.

Cupertino a présenté sa boîte à outils de jeu comme un outil d’évaluation pour les développeurs de jeux, un moyen rapide et (quelque peu) facile de « lancer simplement » un jeu Windows sur un Mac pour voir si le jeu peut réellement fonctionner, quelles sont les performances attendues et pour déterminer ce qui est nécessaire pour optimiser davantage l’expérience et vendre le jeu aux utilisateurs finaux. Le Game Porting Toolkit peut également convertir les shaders GPU existants (Windows) vers l’API Metal via un convertisseur Metal Shader dédié.

Le Game Porting Toolkit est avant tout un environnement d’évaluation, mais les utilisateurs utilisent déjà l’outil pour essayer d’exécuter les derniers jeux Windows sur leurs Mac Arm.

Les utilisateurs de Reddit ont essayé la couche de compatibilité officielle d’Apple pour charger Cyberpunk 2077 sur un MacBook M1, Diablo IV sur un MacBook Pro M1 Max et Hogwarts Legacy sur un M2 Max. L’expérience n’est pas vraiment rapide comme l’éclair ou sans bug, mais ces premiers résultats du nouveau Game Porting Toolkit semblent pour le moins prometteurs.

