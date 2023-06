Pourquoi PornHub risque de fermer aux États-Unis

Les États-Unis introduisent une série de systèmes de vérification de l’âge pour comprendre l’âge des utilisateurs qui souhaitent accéder aux plateformes pour adultes. Une vérification pour laquelle il est nécessaire de montrer la carte d’identité.

Cherie DeVille a 44 ans et est une actrice porno. Non seulement cela, elle est l’un des visages les plus connus de Pornhub, l’un des plus grands portails au monde dédié au contenu pour adultes. Sa dernière vidéo postée sur cette plateforme est différente de d’habitude. DeVille est assis devant la caméra, fixant l’objectif et récitant un discours de mémoire : « Si votre pays décide d’adopter ce système de vérification de l’âge, nous serons obligés de prendre la difficile décision de désactiver notre site ». La vidéo a été lancée le 7 juin, après le retrait officiel de la plateforme de l’Utah. Un débat est en cours aux États-Unis sur la manière d’assurer une vérification appropriée de l’âge des utilisateurs de plateformes contenant du matériel pour adultes. L’ancien système d’autocertification ne semble plus suffisant aux législateurs et certains États, à commencer par la Louisiane, ont décidé de modifier les programmes et de vérifier l’âge des personnes munies d’une carte d’identité.

Comment fonctionnent les systèmes de vérification de l’âge

Tout repose sur des systèmes de vérification de l’âge, des logiciels capables d’extraire l’âge de l’utilisateur à partir des informations contenues dans le document d’identité et de vérifier qu’il est adapté à l’accès au site. Des lois similaires ont été en Arkansas, au Mississippi et en Virginie. Pour Pornhub, explique CNN, le problème est évident : la loi tient les portails directement responsables de la publication de ses utilisateurs aux mineurs. Dans la vidéo de Cherie DeVille, PorHub demande à ses utilisateurs de prendre position et de commencer à contacter les politiciens pour leur demander de changer les systèmes définis par les lois. Pas une opération simple, étant donné que certains d’entre eux sont déjà signés. Pas seulement. Le fonds qui gère la société a également proposé une solution alternative. Selon Etica Capital Partners (Ecp), récemment propriétaire de la plateforme, il faut que l’âge soit vérifié directement depuis l’appareil à partir duquel on y accède.

De cette façon, les utilisateurs n’auraient pas à entrer leur carte d’identité sur le site à chaque fois qu’ils y accèdent. Solomon Friedman, associé chez ECP, a déclaré : « Nous sommes disposés à engager toutes les ressources nécessaires pour travailler de manière proactive avec ces entreprises, avec d’autres prestataires de services techniques et également avec le gouvernement. » La crainte de PornHub est évidemment que si tous les utilisateurs ne se connectaient qu’après avoir montré leur carte d’identité, les vues chuteraient immédiatement.

