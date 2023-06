Xiaomi vient de mettre à jour son best-seller 2022 vers MIUI 14

Xiaomi a progressivement déployé les mises à jour MIUI 14 et Android 13 sur toute sa gamme de smartphones. Le processus a commencé plus tôt cette année, et maintenant même les modèles les moins chers et les plus anciens reçoivent la dernière version du système d’exploitation. Le Redmi Note 11, l’un des best-sellers de l’entreprise en 2022, est le dernier appareil à recevoir la mise à jour tant attendue.

Le Redmi Note 11 de Xiaomi rejoint le train en marche Android 13 et MIUI 14 : un pas de plus vers une expérience utilisateur améliorée

Selon les retours des MIUIes, Xiaomi a déjà commencé à déployer la première version d’Android 13 et MIUI 14 pour Redmi Note 11. La mise à jour devrait être disponible pour tous les utilisateurs de l’appareil dans les prochains jours. Le code de construction de cette mise à jour est 14.0.2.0.TGKMIXM, et il est destiné à la version globale de l’appareil. Il s’agit de la première mise à jour basée sur Android 13 et MIUI 14.

Cependant, la mise à jour n’est actuellement disponible que pour les utilisateurs qui se sont inscrits au programme Mi Pilot. Ceux qui ne se sont pas encore inscrits au programme devront attendre un certain temps avant de pouvoir télécharger et installer la mise à jour sur leur téléphone. Xiaomi devra s’assurer qu’aucun problème grave ne survienne dans le fonctionnement du système. Ensuite, ils distribueront la mise à jour à un public plus large au cours des prochains jours. Donc, si vous avez ce smartphone, soyez prêt à recevoir la mise à jour très bientôt.

La série Redmi Note 11 est désormais complète avec la dernière version du système, car tous les autres modèles de la marque ont déjà reçu la nouvelle version au cours des semaines précédentes. Xiaomi met tout en œuvre pour déployer la dernière version du système d’exploitation sur tous ses appareils. L’engagement de l’entreprise à fournir des mises à jour régulières. Et l’amélioration de ses produits est l’une des raisons pour lesquelles c’est un choix populaire parmi les consommateurs.

