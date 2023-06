Fonctionnalités de macOS 14 Sonoma, appareils pris en charge et disponibilité générale

Lors de l’événement WWDC 23 d’Apple, nous avons vu beaucoup de nouveautés. La dernière version d’iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17 et même watchOS 10. Cependant, l’annonce la plus importante et la plus attendue de l’événement a été la révélation du tout nouveau macOS 14 Sonoma. Un bon nombre d’appareils macOS devraient recevoir la mise à jour vers macOS Sonoma. Donc, si vous possédez un Mac ou si vous envisagez d’en acheter un, voici tout ce que vous devez savoir sur macOS Sonoma.

Outre les fonctionnalités, nous parlerons également de la disponibilité de macOS Sonoma ainsi que de la liste des appareils pris en charge. Alors, lisez la suite pour tout savoir sur macOS Sonoma.

En ce qui concerne la confidentialité et les fonctionnalités, macOS 14 Sonoma en possède un bon nombre. Voici les fonctionnalités que nous avons répertoriées ci-dessous pour que vous puissiez les vérifier.

Fonctionnalités de macOS 14 Sonoma

Économiseurs d’écran au ralenti

Lorsque vous n’utilisez pas votre appareil macOS, un économiseur d’écran peut être appliqué pour toujours afficher quelque chose à l’écran. Avec macOS 14 Sonoma, les utilisateurs peuvent désormais utiliser des écrans de veille animés qui s’animent au ralenti. La meilleure partie de ces économiseurs d’écran est qu’ils seront automatiquement appliqués comme fond d’écran pour l’arrière-plan de votre appareil.

Widgets de bureau

Nous avons vu des widgets sur iOS 16 et sont maintenant disponibles sur iPad pour iPad OS 17. Eh bien, macOS 14 Sonoma vous permet désormais d’ajouter facilement un bon nombre de widgets au bureau tout de suite. Mieux encore, vous pouvez facilement contrôler les widgets directement depuis le bureau lui-même. Lorsque vous utilisez une application, les tremblements s’estompent afin que vous puissiez vous concentrer davantage sur l’application plutôt que d’être distrait par les widgets.

Par ailleurs, les widgets s’adapteront facilement à la couleur de l’arrière-plan de votre bureau, ce qui facilite la visualisation de ces magnifiques widgets. En plus d’utiliser simplement les widgets qui se trouvent sur votre Mac, vous pouvez également afficher immédiatement les blancs de votre iPhone, à condition que votre iPhone soit à proximité ou soit connecté au même réseau wifi que celui de votre appareil macOS.

Nouveaux outils et fonctionnalités de visioconférence

Les appels vidéo s’améliorent désormais sur macOS Sonoma. Pour rendre votre appel vidéo encore plus intéressant, vous pouvez désormais afficher facilement le contenu que vous partagez en superposition. Cela indique que même si vous marchez ou vous déplacez, votre contenu sera toujours statique et visible pour tout le monde. Lorsque vous partagez votre écran, vous pouvez facilement vous déplacer sur l’écran à côté de tout ce dont vous parlez actuellement ou que vous présentez aux autres participants à l’appel vidéo.

Pour rendre vos appels vidéo encore plus intéressants, vous pouvez désormais ajouter des réactions interactives en utilisant simplement vos mains. Par exemple, lorsque vous levez les deux pouces vers le haut, des feux d’artifice s’affichent désormais. Vous pouvez également afficher des cœurs, des confettis et même d’autres types d’effets 3D basés sur différents gestes que vous faites avec vos mains. Avec macOS Sonoma, vous pouvez facilement choisir de partager l’écran de plusieurs applications dans la fenêtre active elle-même.

Continuer Appareil photo avec macOS Sonoma vous permet désormais de contrôler la composition de l’appareil photo. Vous pouvez facilement régler le cadre, le zoom et les angles et le régler automatiquement pour vous recentrer dans le cadre.

Profils uniques dans Safari

Safari vous permet désormais de créer différents profils pour différents cas d’utilisation. Tout comme Google Chrome, vous pouvez désormais créer facilement un profil professionnel ainsi qu’un profil personnel. Avec des profils séparés, vous pouvez facilement séparer vos pages Web préférées, votre historique de navigation ainsi que vos extensions et vos mots de passe, mieux encore, vous pouvez facilement et rapidement basculer entre les modes en un seul clic. Safari a également amélioré le fonctionnement de sa recherche. Vous obtenez maintenant des résultats simplifiés ainsi que des suggestions pertinentes pour votre requête de recherche.

La meilleure fonctionnalité de Safari est que vous pouvez désormais exécuter et utiliser n’importe quel site Web que vous aimez en tant qu’application sur votre appareil macOS. Vous pouvez facilement ajouter le raccourci du site Web à votre bureau qui se lance via le navigateur Web Safari. vos mots de passe et PAsskeys avec votre groupe familial est maintenant devenu encore plus facile. Tout membre du groupe peut mettre à jour ou ajouter de nouveaux mots de passe. Ces mises à jour sont répercutées sur tous ceux qui ne font pas partie du groupe. Safari dispose désormais d’un meilleur mode de navigation privée. Il garantit que vous bloquez toutes sortes de trackers à partir de sites Web et d’URL pour vous assurer qu’aucune de vos données n’est utilisée.

Améliorations des messages

L’application Messages sur macOS vous permettra enfin d’ajouter des filtres de recherche qui peuvent vous aider à rechercher exactement ce que vous voulez. L’application Messages a également maintenant une nouvelle flèche. En cliquant dessus, vous accéderez au message que vous n’avez pas vu dans la conversation en question. Un excellent moyen de rattraper son retard sans avoir à faire défiler jusqu’à l’op pour lire les textes non lus.

Le partage de position via l’application Messages s’est également amélioré. Vous pouvez maintenant voir directement l’emplacement en direct de votre ami dans l’application Messages. Cela indique que vous n’avez plus besoin de cliquer sur l’emplacement qui ouvre alors l’application pour afficher l’emplacement.

Les stickers sont un excellent moyen d’exprimer vos sentiments et vos émotions. Vous pouvez désormais créer facilement de nouveaux stickers et même créer des stickers en direct que vous pouvez utiliser pour partager via l’application Messages. Tous les stickers que vous avez créés sur votre iPhone seront synchronisés avec iCloud, ce qui indique que vous obtenez vos stickers sur chaque appareil auquel vous vous connectez.

Ouvrir et modifier des PDF

macOS Sonoma vous permettra désormais non seulement d’ouvrir facilement des fichiers PDF, mais également de les modifier immédiatement. Selon les champs de texte du PDF, macOS Sonoma peut facilement remplir automatiquement les champs de texte pour vous. La nouvelle application Notes vous permet désormais d’ajouter plusieurs fichiers PDF afin d’accéder facilement au fichier quand vous en avez besoin. Vous pouvez facilement partager des liens d’une note à une autre.

C’est un excellent moyen de communiquer facilement avec les notes de différentes personnes Tout ce que vous faites dans l’application Notes peut désormais être partagé avec l’application Pages où vous pouvez facilement ajouter et personnaliser différents éléments tels que les polices, les graphiques et la possibilité de redimensionner les vidéos.

Tapez avec précision

La correction automatique dans macOS Sonoma pourra désormais corriger les mots avec précision en un seul clic. La fonction de saisie semi-automatique a maintenant été améliorée. Il a une meilleure prédiction de texte et tout ce que vous avez à faire pour compléter le texte est d’appuyer sur la barre d’espace.

Jeu activé

Vous pourrez désormais jouer à bon nombre de jeux portés sur macOS par les développeurs. Il existe un tout nouveau mode de jeu que vous pouvez activer. Ce mode garantit que le GPU et le CPU sont entièrement utilisés pour votre jeu. Il s’assure de limiter ou de mettre fin aux tâches en arrière-plan. Le mode Jeu permet également d’améliorer la latence entre votre appareil macOS, les AirPod et les manettes sans fil.

Encore plus de confidentialité

Comme nous le savons tous, Apple propose toujours différentes façons d’améliorer et d’augmenter votre confidentialité. L’application Messages et d’autres applications tierces peuvent désormais détecter et afficher un message vous demandant si vous souhaitez ou non regarder des photos et des vidéos sensibles. Vous pouvez également choisir le type de photos que vous souhaitez partager avec une application au lieu de laisser l’application accéder à toutes vos photos.

Le meilleur de tous est le nouveau mode de verrouillage. Ce mode, lorsqu’il est activé, garantit qu’en cas de menaces ou d’attaques de cybersécurité, l’appareil se sécurisera de toutes les manières possibles pour s’assurer que vous ne perdez aucune donnée privée et personnelle. Cette fonctionnalité est disponible sur vos appareils iPhone, iPad et macOS ainsi que sur votre montre Apple.

Partage d’écran amélioré

Grâce à la puce Apple Silicone du Mac, vous pouvez désormais partager vos écrans avec une qualité encore meilleure grâce au Mode Performance. La nouvelle fonctionnalité d’accès à distance a également été améliorée pour fonctionner sur des connexions à large bande passante.

Listes d’épicerie dans l’application Rappels

Le shopping est maintenant simple et facile. Grâce à la fonction de liste d’épicerie, vous pouvez désormais ajouter automatiquement des articles à la liste et vous vous souviendrez toujours des articles de la liste la prochaine fois que vous prévoyez d’ajouter des articles pour votre prochaine sortie shopping.

E-mails prioritaires en haut

L’application de messagerie sur macOS Sonoma pourra désormais afficher les e-mails, par exemple, les e-mails de voyage en haut en fonction de la date à laquelle le voyage est dû. De plus, vous pouvez désormais envoyer des emojis encore plus grands dans les messages.

Caractéristiques supplémentaires

Recherchez facilement des informations en ligne à partir d’une vidéo en pause grâce à Visual Lookup

La nouvelle application Photos peut facilement détecter les personnes et également vous montrer des photos de vos personnes préférées.

Basculez facilement entre les appareils Apple à l’aide de vos Apple uPdos lorsque vous écoutez de la musique ou répondez à un appel.

Ajoutez facilement des contributeurs à votre playlist maui c dans Apple Music. Les utilisateurs peuvent bientôt réagir aux choix musicaux à l’aide d’emojis.

Vous pouvez invoquer Siri en disant « Siri » au lieu de l’ancien mot-clé « Hey Siri ».

Appareils pris en charge par macOS 14 Sonoma

Voici la liste officielle des appareils qui pourront se mettre à jour vers macOS Sonoma

iMac Pro : 2017 et plus récent

iMac : 2019 et plus récent

Mac Mini : 2018 et plus récent

Mac Pro : 2019 et plus récent

Mac Studio : 2022 et plus récent

MacBook Air : 2018 et plus récent

MacBook Pro : 2018 et plus récent

Date de sortie de macOS 14 Sonoma

À partir de maintenant, si vous disposez d’un appareil macOS pris en charge qui peut être mis à jour vers macOS Sonoma, vous pouvez facilement installer l’aperçu bêta du développeur du système d’exploitation. Mais encore une fois, cela nécessitera d’obtenir un compte développeur d’Apple, pour lequel vous devrez vous associer. Si vous ne voulez pas payer, vous pouvez attendre juillet pour mettre la main sur la version bêta publique de macOS Sonoma. La version officielle mondiale de macOS Sonoma sera disponible au mois d’octobre, ou à peu près au moment où les nouveaux iPhones et appareils macOS seront annoncés.

Ceci conclut tout ce que vous devez savoir sur le tout nouveau macOS, Sonoma. Maintenant que vous connaissez toutes les fonctionnalités, les appareils pris en charge ainsi que la disponibilité, êtes-vous prêt à tester la version bêta publique de macOS Sonoma ou prévoyez-vous d’attendre que le système d’exploitation soit officiellement lancé plus tard cette année ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

