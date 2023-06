Voici ce que DXOMARK a à dire sur Xiaomi 13 Ultra

À mon test, le Xiaomi 13 Ultra est l’appareil photo pour smartphone le plus polyvalent pour son prix. J’ai été étonné en regardant les échantillons d’appareils photo que Xiaomi a partagés avant le lancement. Et ce n’est pas seulement moi. De nombreux tests crédibles et dignes de confiance partagent la même histoire.

Cependant, DXOMARK, une plate-forme qui teste et classe de manière professionnelle les appareils photo des smartphones, ne semble pas être impressionné par le téléphone. Il a classé le Xiaomi 13 Ultra à la 14e place. Et en ne regardant que le classement, il est assez surprenant de voir le Xiaomi 11 Ultra se classer plus haut que le dernier smartphone à caméra de Xiaomi.

Ce téléphone est sorti en mars 2021. Mais oui, le classement ne vous dit pas vraiment tout. Pour obtenir une image claire, vous devez vérifier tout ce que DXOMARK a dit sur le 13 Ultra.

Analyse du score et des commentaires de DXOMARK sur Xiaomi 13 Ultra

Le classement de DXOMARK est basé sur un système de notation. Comme vous le verrez dans l’image ci-dessous, DXO a donné au Xiaomi 13 Ultra même 140 points dans le département appareil photo. En comparaison, le Xiaomi 11 Ultra obtient un score de 141 points, ce qui le place au 11 rang dans les tests de DXOMARK.

Désormais, si vous regardez de plus près, vous verrez que le principal facteur pour lequel Xiaomi 13 Ultra a obtenu moins de points est en termes de bokeh. Il a obtenu 65 points, alors que le Xiaomi 11 Ultra en a marqué 75 dans ce département. Autant que je sache, ce point a fait que le dernier produit phare de Xiaomi a obtenu un score inférieur à celui prévu.

Néanmoins, certains pourront arguer que classer le Xiaomi 13 Ultra à la 14ème place est trop bas. Cependant, si vous consultez l’intégralité du rapport, vous trouverez plus d’éloges que de tests. Le rapport indique que le téléphone offre « une qualité d’image très constante sur toute la plage de zoom ». Il ajoute également que l’appareil peut fournir une « balance des blancs agréable et neutre en photo et en vidéo ». Pour le rapport complet, cliquez ici.

