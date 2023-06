1Password tease la prise en charge native des clés de passe dans son application avec iOS 17

Suite à l’annonce officielle des clés de sécurité l’année dernière, de nombreuses entreprises ont déjà adopté la nouvelle norme dans leurs applications et systèmes d’exploitation, y compris Apple. Avec iOS 17, les applications de gestion de mots de passe pourront également offrir une prise en charge native des clés de passe, et 1Password explique maintenant comment cela fonctionnera une fois disponible.

1Mot de passe et mots de passe

Passkey est une nouvelle technologie développée par FIDO Alliance en partenariat avec des entreprises telles qu’Apple, Google et Microsoft. Au lieu des mots de passe traditionnels, les utilisateurs peuvent désormais se connecter avec des méthodes d’authentification sécurisées telles que la reconnaissance faciale ou la biométrie sans jamais avoir à créer et à saisir un mot de passe.

Depuis iOS 16, les utilisateurs peuvent créer et stocker des clés d’accès avec Safari et iCloud Keychain. Désormais, avec iOS 17, cette même expérience sera disponible pour les applications tierces. Et le gestionnaire de mots de passe populaire 1Password est l’un des premiers à annoncer qu’il travaille sur l’ajout de la prise en charge des clés de passe à son application iOS.

Comme détaillé dans un article de blog, la nouvelle API d’iOS 17 permet aux gestionnaires de mots de passe de créer et d’utiliser des clés de passe dans d’autres applications, telles que Safari. « Nos développeurs sont passés à l’action et travaillent déjà d’arrache-pied pour intégrer la nouvelle API de mot de passe dans 1Password pour iOS », déclare la société.

Dans une brève vidéo, 1Password montre à quoi ressemblera l’utilisation de clés de sécurité avec son application sur un appareil exécutant iOS 17.

Plus tôt cette semaine, 1Password a publié la prise en charge bêta des clés de sécurité sur le bureau via son extension pour les navigateurs Web. Cependant, la prise en charge des clés d’accès dans iOS n’arrivera pas avant la sortie officielle d’iOS 17 cet automne.

