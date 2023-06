L’application ChatGPT pour iOS reçoit une mise à jour majeure avec l’intégration de Siri et la prise en charge du plein écran

ChatGPT, le chatbot record qui a réorganisé le Web (peut-être le monde) a fait son chemin vers les iPhones le mois dernier via une application officielle. Grâce à l’application, les utilisateurs d’iOS peuvent facilement accéder au chatbot alimenté par l’IA et obtenir des réponses à leurs questions en quelques secondes. Il n’est disponible que depuis quelques semaines mais est déjà un phénomène dans l’App Store. Aujourd’hui, les développeurs le rendent plus intéressant sur iOS. OpenAI améliore l’intégration avec iOS en offrant la prise en charge de Siri et des raccourcis. En plus de cela, la mise à jour améliore également l’application sur iPad.

L’application ChatGPT pour iOS apporte une intégration plus approfondie avec Siri, la prise en charge appropriée de l’iPad, et plus encore

Les raccourcis vous permettent de créer une invite ChatGPT personnalisée dans les raccourcis et de l’enregistrer. Vous pouvez le lier à d’autres applications pour exécuter une action spécifique. Par exemple, vous pouvez enregistrer la réponse à l’invite dans Notes ou l’envoyer directement via une application de messagerie. Grâce à une intégration plus approfondie avec Siri, vous pouvez également utiliser l’assistant pour le faire. L’application ChatGPT offre désormais également la prise en charge de la fonction glisser-déposer entre différents appareils Apple. Vous pouvez simplement faire glisser et déposer la réponse de ChatGPT vers d’autres applications.

En parlant des améliorations pour iPad, ChatGPT offre désormais une expérience plein écran à part entière. Auparavant, l’application était conçue avec l’écran de l’iPhone. Désormais, ceux qui souhaitent utiliser l’application sur l’iPad trouveront la meilleure expérience avec l’écran sur sa scène réelle. C’est étrange qu’elle n’ait pas été optimisée avant, après tout, l’application a beaucoup de sens sur le grand écran de l’iPad.

OpenAI maintient son élan sur les produits Apple

La mise à jour confirme l’engagement d’OpenAI envers les plates-formes d’Apple. L’application a atteint les appareils iOS aux États-Unis à la mi-mai. Il atteindra bientôt 11 autres pays. Nous devons encore voir si cette mise à jour résoudra certains des problèmes qui ont été signalés il y a quelques jours. Selon des retours indiens, certains utilisateurs rencontrent des problèmes de surchauffe et une décharge soudaine de la batterie après l’installation de l’application. Attendons de confirmer si ces bugs ont été corrigés avec cette mise à jour.

La mise à jour devrait atteindre votre appareil iOS ou iPadOS automatiquement via les mises à jour de l’App Store. Sinon, assurez-vous de vous rendre sur l’App Store pour installer la dernière version. Vous pouvez également utiliser le lien pour tester l’application sur votre appareil si vous ne l’avez pas encore fait. Malheureusement, les utilisateurs d’Android devront encore attendre le lancement de l’application sur la plateforme.

