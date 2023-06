iOS 17 : Apple Notes ajoute un moyen difficile à trouver de lier d’autres notes, style wiki

Apple Notes gagne quelques nouvelles fonctionnalités utiles dans iOS 17, iPadOS 17 et macOS Sonoma. L’un est la possibilité d’ajouter des liens vers d’autres notes, mais cela peut être un peu difficile à retrouver.

Lier des notes à partir d’autres notes peut être très utile. D’autres applications de prise de notes ont popularisé cette fonctionnalité, et elle arrive maintenant dans l’application Notes intégrée cet automne.

Vous pouvez déjà essayer les liens de note dans iOS 17 beta 1 et macOS Sonoma beta 1, mais il m’a fallu beaucoup de recherches pour localiser la fonctionnalité. J’espère que vous pourrez éviter cela.

Sur l’iPhone, appuyez à l’endroit où vous souhaitez insérer le lien dans la note pour appeler le popover de format. Ajouter un lien est un balayage. Si vous me demandez, je dis que ces popovers ne devraient vraiment jamais nécessiter de balayage.

Après avoir appuyé sur Ajouter un lien, un nouvel écran apparaît qui vous permet de rechercher les titres d’autres notes de votre collection. Appuyez sur celui que vous liez pour l’insérer. Vous pouvez éventuellement lui donner un nom différent du titre.

Sur Mac, ajouter un lien vers d’autres notes est un peu plus simple (tant que vous savez où chercher). Positionnez votre curseur à l’endroit où vous souhaitez ajouter le lien, puis appuyez sur Commande + K ou utilisez Modifier et Ajouter un lien dans la barre de menus pour appeler un écran comme celui de l’iPhone.

Notez que la barre d’outils de l’application Mac comprend un bouton avec une icône de lien appelée Ajouter un lien. Cela vous permet d’ajouter des liens vers d’autres applications, comme des conversations dans Messages. Peut-être qu’il me manque quelque chose, ou peut-être que c’est parce que c’est une version bêta. Quoi qu’il en soit, j’espère que les liens vers des notes à partir de notes seront plus simples avant cet automne.

Une fois votre lien ajouté, le passage d’une note à l’autre est ultra-rapide. Par exemple, j’ai lié ma note de films à regarder avec ma note de films regardés. En appuyant sur chaque lien, vous faites des allers-retours sans délai. Découverte mise à part, c’est une fonctionnalité bien faite qui fonctionne comme prévu ! Bravo.

D’autres nouvelles fonctionnalités incluent la possibilité de formater le texte sous forme de guillemets, une mise à jour. au format Monospaced appelé Monostyled, et la possibilité d’ouvrir des notes dans Pages pour plus d’options de formatage. Je ne sais pas si la fonctionnalité Pages est encore disponible. Trouver une méthode plus simple ? Faites le nous savoir!

