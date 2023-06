Apple ne vend plus de Mac Intel, ce qui pourrait bientôt signifier la fin des mises à jour de macOS

Après une très longue attente, Apple a finalement annoncé une nouvelle version du Mac Pro propulsé par la puce M2 Ultra. En conséquence, la transition vers Apple Silicon est maintenant terminée et la société ne vend plus de Mac Intel. Pour les utilisateurs, cela pourrait signifier qu’il ne faudra pas longtemps avant que macOS abandonne la prise en charge des Mac Intel.

De PowerPC à Intel

D’abord, revisitons le passé. Ce n’est pas la première fois que les Mac passent d’une architecture à une autre. En 2005, Apple a annoncé qu’il passerait des processeurs PowerPC à Intel. À l’époque, Intel disposait de processeurs beaucoup plus rapides et efficaces que PowerPC, ce qui permettait à Apple de créer des ordinateurs plus modernes – comme le premier MacBook Air.

Apple a déclaré que la transition commencerait en juin 2006 et se terminerait à la fin de 2007. Le premier Mac Intel a été annoncé en janvier 2006. Cependant, la transition vers Intel a été entièrement achevée en août 2006 lorsque la société a remplacé le PowerMac par le premier Intel. Mac Pro.

L’année suivante, Apple a publié Mac OS X Leopard, la dernière version du système d’exploitation à prendre en charge les Mac PowerPC. En 2009, Mac OS X Snow Leopard a officiellement abandonné la prise en charge de ces Mac, devenant ainsi la première version à nécessiter des processeurs Intel. En bref, Apple a continué à prendre en charge les Mac PowerPC pendant trois ans après avoir introduit le premier Mac Intel.

Mac Apple Silicon

Au fil des années, Apple a de nouveau ressenti le besoin de disposer de processeurs plus puissants et plus performants pour ses ordinateurs. Cette fois, la société travaillait déjà sur ses propres puces pour l’iPhone et l’iPad. En juin 2020, Apple a confirmé qu’il changeait l’architecture du Mac, passant désormais d’Intel à des puces ARM, appelées Apple Silicon.

Les premiers Apple Silicon Mac ont été introduits en novembre 2020 avec la puce M1, et Apple a déclaré que la transition serait achevée d’ici 2022. Cependant, l’achèvement de la gamme Mac remaniée a pris un peu plus de temps que prévu, et c’est à cause du Mac Pro.

Mais maintenant, Apple a finalement fait la transition de toute la gamme de Mac vers les puces Apple Silicon. Le Mac Pro 2019 avec processeur Intel n’est plus disponible en store (du moins officiellement). Alors, combien de temps encore Apple continuera-t-il à fournir des mises à jour macOS pour les Mac Intel ?

macOS Sonoma

En plus du nouveau Mac Pro, Apple a également annoncé macOS Sonoma lors de la WWDC 2023 plus tôt cette semaine. La mise à jour n’apporte pas de changements significatifs, à l’exception de quelques améliorations de FaceTime, de widgets interactifs sur le bureau et d’une nouvelle API pour le portage des jeux Windows sur Mac. Mais même ainsi, Apple a abandonné la prise en charge de certains Mac Intel avec la mise à jour.

Par exemple, aucun des MacBook emblématiques de 12 pouces ne peut exécuter la nouvelle version de macOS. Le MacBook Pro 2017 ne recevra pas non plus la mise à jour. En ce qui concerne l’iMac, alors que l’iMac 2017 était le plus ancien modèle pris en charge sur macOS Ventura, la mise à jour vers macOS Sonoma nécessite l’iMac 2019 ou une version plus récente.

À l’heure actuelle, voici les Mac Intel pris en charge par la dernière version de macOS :

iMac Pro 2017

Mac mini 2018

MacBook Air 2018

MacBook Pro 2018

MacBook Pro 2019

MacBook Pro 2019

Mac 2019

Mac Pro 2019

MacBook Air 2020

MacBook Pro 2020

Mac 2020

Seul Apple sait avec certitude quelle est la feuille de route pour les mises à jour macOS. Cependant, si je devais deviner, je dirais que la prochaine version majeure de macOS qui sera annoncée en 2024 pourrait être la dernière pour les Mac Intel.

Cela fait presque trois ans que M1 a été introduit, et au moment où macOS 15 sera rendu public en 2024, cela fera quatre ans. Personnellement, je suppose que macOS 15 supprimera la prise en charge de l’iMac Pro 2017, des Mac 2018 et de la plupart des Mac 2019. Si tel est le cas, Apple accorderait une année supplémentaire de mises à jour à ceux qui ont acheté un Mac Intel en 2020 (et le Mac Pro 2019).

Même les Mac Intel pris en charge par macOS Sonoma sont aux prises avec le manque de certaines fonctionnalités importantes, telles que la superposition du présentateur sur FaceTime, les réactions 3D et le mode jeu. Ces Mac ne prennent pas non plus en charge certaines fonctionnalités de macOS Ventura qui reposent sur le Neural Engine des puces Apple Silicon, telles que Live Captions.

Conclusion

Bien sûr, même lorsque ces Mac ne recevront plus de nouvelles versions de macOS, je suis sûr qu’Apple maintiendra un support de base avec des correctifs de sécurité pendant au moins deux ans pour ces machines. Après tout, ils fonctionnent encore assez bien pour certaines tâches.

Mais en même temps, se débarrasser des Mac Intel devrait permettre à Apple d’investir dans encore plus de fonctionnalités qui tirent parti de l’architecture Apple Silicon.

Possédez-vous toujours un Mac Intel ? Envisagez-vous de passer bientôt à un Apple Silicon Mac ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

