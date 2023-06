Mise à jour WhatsApp : Découvrez ces deux fonctionnalités à venir

Ces dernières semaines, WhatsApp a vu beaucoup de nouvelles fonctionnalités et de changements. L’entreprise travaille sans relâche pour s’assurer que l’application n’est pas seulement sécurisée, mais aussi plus attrayante pour les yeux. Jour après jour, de nouveaux développements arrivent toujours sur la plate-forme de messagerie instantanée appartenant à Meta. Récemment, la société a introduit les communautés WhatsApp pour aider à améliorer les communications de groupe. Nous avons également signalé que la société développait il y a quelques semaines un clavier WhatsApp repensé.

Selon WABetaInfo, un site Web bien connu pour le suivi des nouvelles fonctionnalités de WhatsApp, deux nouvelles fonctionnalités sont actuellement prêtes pour les tests bêta. Le premier concerne quelques modifications apportées aux communautés. La deuxième fonctionnalité comprend quelques modifications apportées à l’interface du clavier WhatsApp.

Mise à jour des paramètres des communautés WhatsApp

Après que WhatsApp a introduit la fonctionnalité Communautés, la société a ajouté quelques nouveaux ajouts pour améliorer considérablement la fonctionnalité. Désormais, il y a un nouvel ajout à ces fonctionnalités qui aidera les administrateurs à avoir un contrôle supplémentaire. Ce nouvel ajout s’appelle « Paramètres de la communauté ». Cela ajoute un nouveau paramètre à la fonctionnalité Communautés qui permet à l’administrateur de décider qui peut ajouter un nouveau membre. Avec cela, l’administrateur peut décharger certaines responsabilités sur des administrateurs particuliers en leur donnant le privilège d’ajouter de nouveaux membres.

Par défaut, le créateur de la communauté est le seul à pouvoir ajouter de nouveaux membres à la communauté. L’administrateur peut modifier cela dans le menu Paramètres pour permettre aux autres membres d’accéder à la fonctionnalité.

Mise à jour repensée du clavier WhatsApp

Le clavier WhatsApp actuel semble assez encombré en raison des multiples options disponibles. La société vise à le rendre plus propre en se débarrassant des onglets emojis. Cela indique que la société placera désormais tous les emojis sous un seul onglet. L’utilisateur peut ne plus avoir à glisser vers la gauche pour localiser un type d’emoji. Les nouveaux changements obligeront plutôt les utilisateurs à faire défiler vers le haut afin de localiser un emoji particulier.

La société déplacera également l’onglet GIF et stickers vers le haut pour aider les utilisateurs à y accéder plus facilement. Cela rendra le clavier WhatsApp beaucoup organisé et modernisé.

Pour le moment, WhatsApp déploie les deux fonctionnalités pour certains bêta-testeurs, mais tous les testeurs n’ont pas la mise à jour. Dans les prochains jours, la société mettra ces mises à jour à la disposition d’un plus grand nombre de testeurs avant de les mettre à la disposition du grand public. Vous devrez peut-être vérifier à partir de votre WhatsApp pour voir si vous avez la fonctionnalité. Sinon, les bêta-testeurs peuvent mettre à jour leur WhatsApp depuis le Google Play Store afin de tester ces nouvelles fonctionnalités.

