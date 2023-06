CarPlay dans iOS 17 : Apple Music SharePlay, mises à jour de conception, nouveau fond d’écran

iOS 17 est désormais disponible en version bêta pour les développeurs, et la version préliminaire de la mise à jour iPhone inclut quelques modifications pour CarPlay. Une mise à jour d’Apple Music est le plus grand changement, mais il y a plus à voir.

La nouvelle fonctionnalité phare de CarPlay dans iOS 17 est Apple Music SharePlay. Apple dit que cela facilite la lecture de musique ensemble.

Désormais, SharePlay permet à chacun de contrôler plus facilement la musique dans la voiture, même les passagers assis à l’arrière, afin que chacun puisse écouter sa musique préférée et contribuer à ce qui se joue.

Le démarrage d’Apple Music SharePlay dans la voiture s’effectue à partir de l’écran En lecture. Appuyez sur une icône SharePlay pour rechercher des contacts à proximité qui exécutent iOS 17 ou une version ultérieure. Il existe également un code QR que tout passager peut scanner pour rejoindre facilement la session SharePlay.

Scanner le code (vous pouvez l’essayer) depuis votre iPhone vous invite à vous connecter à la session SharePlay. Il existe également une option pour activer ou désactiver la découverte des contacts à proximité.

L’interaction avec Siri est également actualisée, grâce à iOS 17. Si vous utilisez iOS 17 sur un iPhone pris en charge, vous pouvez désormais demander à l’assistant vocal de dire « Siri » au lieu de « Hey Siri » lors de l’utilisation de CarPlay.

Et avec iOS 17 vient une nouvelle option de fond d’écran avec les modes clair (ci-dessus) et sombre (ci-dessous) :

Et enfin, il y a un nouveau design pour envoyer et lire des messages. Les boutons sont de grandes cibles tactiles, et il y a une bascule dans le coin droit pour activer/désactiver les messages d’annonce pour cette conversation.

Bien qu’iOS 17 puisse être léger sur les fonctionnalités de CarPlay, il est agréable de voir quelques améliorations ajoutées en attendant la prochaine génération de CarPlay (et conduire des voitures pour les années à venir sans CarPlay de nouvelle génération). Pour en savoir plus sur CarPlay, consultez nos guides régulièrement mis à jour :

