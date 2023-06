Zuckerberg sur Vision Pro : pourrait être « l’avenir de l’informatique », mais « pas celui que je veux »

Le fondateur et PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a partagé ses réflexions sur le casque Vision Pro d’Apple. Bien qu’il admette que l’approche haut de gamme d’Apple « pourrait avoir du sens pour les cas d’utilisation qu’ils envisagent », il considère que les « valeurs et la vision » de Meta et d’Apple sont divergentes en ce qui concerne les casques et affirme que l’avenir de l’informatique d’Apple est « pas celui que je veux. »

Rapporté par Alex Heath à The Verge, Zuckerberg a partagé son point de vue sur Apple Vision Pro, comment les casques Meta’s Quest se comparent, et plus encore lors d’une réunion à l’échelle de l’entreprise.

Tout d’abord, Zuckerberg a déclaré qu’il ne considérait pas Vision Pro comme offrant des « solutions magiques » que « nos équipes n’ont pas encore explorées et auxquelles ils n’ont pas encore pensé ». Il reconnaît que Vision Pro a un écran de résolution plus élevée avec plus de technologie à l’intérieur – mais il a minimisé cela en disant « cela coûte sept fois plus et nécessite maintenant tellement d’énergie que maintenant vous avez besoin d’une batterie et d’un fil attaché pour l’utiliser. Ils ont fait ce compromis de conception et cela pourrait avoir du sens pour les cas qu’ils envisagent.

Pour en venir à ses convictions fondamentales sur la façon dont Apple et Meta abordent différemment la réalité augmentée/réalité virtuelle, Zuckerberg a déclaré que Meta se concentrait sur la fabrication de ses casques « accessibles et abordables ».

Mais écoutez, je pense que leur annonce met vraiment en valeur la différence dans les valeurs et la vision que nos entreprises apportent à cela d’une manière qui, à mon avis, est vraiment importante. Nous innovons pour nous assurer que nos produits sont aussi accessibles et abordables que possible pour tous, et c’est au cœur de ce que nous faisons. Et nous avons vendu des dizaines de millions de quêtes.

Pour aller plus loin, Zuckerberg a déclaré qu’il considérait Vision Pro comme antisocial tandis que Meta cherchait à rendre ses casques « fondamentalement sociaux » et « d’être actif et de faire des choses ».

Plus important encore, notre vision du métaverse et de la présence est fondamentalement sociale. Il s’agit de personnes qui interagissent de nouvelles façons et se sentent plus proches de nouvelles façons. Notre appareil consiste également à être actif et à faire des choses. En revanche, chaque démo qu’ils ont montrée était une personne assise seule sur un canapé. Je veux dire, ça pourrait être la vision du futur de l’informatique, mais ce n’est pas celle que je veux. Il y a une vraie différence philosophique dans la façon dont nous abordons cela. Et voir ce qu’ils proposent et comment ils vont concourir m’a rendu encore plus excité et à bien des égards optimiste que ce que nous faisons est important et va réussir. Mais ça va être un voyage amusant.

Apple n’est naturellement pas d’accord avec les fonctionnalités uniques de Vision Pro comme EyeSight qui montre les yeux d’un utilisateur lorsque quelqu’un s’approche, la possibilité de voir votre environnement, des avatars réalistes pour FaceTime et la visioconférence, et plus encore.

Apple SVP Craig Federighi a souligné que l’objectif d’Apple avec Vision Pro n’est pas quelque chose à isoler mais quelque chose à connecter.

Voici la déclaration complète de Zuckerberg :

