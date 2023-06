Apollo s’arrête en raison de l’API inabordable de Reddit

POUAH. Nous avons suivi l’effet négatif que la décision de Reddit de commencer à facturer l’accès à son API a eu sur les clients tiers, y compris Apollo. Maintenant, le développeur de la géniale application iPhone et iPad a annoncé que le changement d’API oblige Apollo à se déconnecter complètement.

« Apollo fermera ses portes le 30 juin », a annoncé aujourd’hui Christian Selig. « Les récentes décisions et actions de Reddit ont malheureusement rendu impossible la poursuite d’Apollo. Merci beaucoup pour tout le support au fil des ans.

Le problème est que Reddit a décidé de facturer 0,02 $ par utilisateur pour l’accès à son service. Bien que cela ne semble pas beaucoup, Apollo verrait une facture estimée à 20 millions de dollars par an avant de tirer un profit du développement de l’application.

Dans l’article publié sur Reddit, Christian explique pourquoi augmenter le coût d’accès à Apollo n’est pas vraiment une option non plus.

« Passer d’une API gratuite pendant 8 ans à des coûts soudains énormes n’est pas quelque chose que je peux faire fonctionner avec seulement 30 jours, écrit-il. « Il y a beaucoup d’utilisateurs à migrer, de plans à créer, de choses à tester et à passer en revue l’application, et ce n’est tout simplement pas économiquement faisable. C’est beaucoup moins cher pour moi de tout simplement fermer.

Que se passe-t-il ensuite ? Apollo perd l’accès à l’API Reddit le 30 juin pour s’assurer qu’aucun coût n’est encouru dans le cadre de la nouvelle politique Reddit.

Qu’en est-il des abonnés actuels ? C’est une situation très similaire à celle à laquelle Tapbots et The Icon Factory ont été confrontés avec Tweetbot et Twitterrific lorsque Twitter a effectivement tué son API gratuite.

La suppression de l’API d’Apollo indique que l’application ne pourra plus accéder au contenu de Reddit. Naturellement, cela incitera un certain nombre d’utilisateurs à demander un remboursement sur les abonnements annuels à l’application. Christian estime qu’il serait responsable d’un quart de million de dollars si ou quand cela se produit. Brutal. Sérieusement, lecteurs de Netcost-security.fr, encouragez tous ceux que vous connaissez à ne pas demander de remboursement.

Vous pouvez lire la FAQ complète sur ce qui s’est passé avec Apollo et pourquoi ici.

