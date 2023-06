Des AirTags révèlent que des responsables mexicains ont volé des objets donnés pour le tremblement de terre en Turquie

Plus tôt cette année, Reuters a publié un excellent rapport exposant les fausses pratiques de recyclage de Dow Inc. et du gouvernement de Singapour utilisant le traqueur d’articles AirTag d’Apple. Dans le même ordre d’idées, la journaliste Pamela Cerdeira a maintenant partagé une nouvelle vidéo dans laquelle elle a utilisé des AirTags pour suivre les dons faits au Mexique qui devaient être envoyés en Turquie en réponse aux tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé le pays plus tôt cette année.

Les dons ont été collectés par le gouvernement mexicain, mais il s’avère que ces dons ne sont jamais parvenus à la Turquie. En fait, ils ne sont jamais sortis de Mexico.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, Cerdeira explique qu’elle a fait don de deux choses (un sac de riz et un paquet de papier toilette) à des centres de dons situés à Mexico qui ont été mis en place pour collecter des marchandises pour la Turquie. Lorsqu’elle a fait les dons, cependant, elle était sceptique quant au fait qu’ils finiraient par se retrouver en Turquie, alors elle a placé un AirTag à l’intérieur des deux.

Comme il est devenu clair via Find My que les articles donnés n’allaient pas réellement se rendre en Turquie comme promis, Cerdeira s’est aventuré à Mexico pour les retrouver. Selon l’application Find My, les deux dons avaient été séparés, mais aucun d’eux n’a été livré en Turquie comme promis.

À l’aide de l’application Find My, Cerdeira a découvert que les deux dons s’étaient retrouvés sur des marchés distincts où ils étaient revendus par des vendeurs. Elle est allée à l’endroit indiqué par l’application Find My pour le sac de riz, mais ils ne l’ont pas laissée entrer dans le bâtiment. Elle a ensuite visité le marché où se trouvait le paquet de papier hygiénique et a utilisé Precision Finding pour le localiser et confirmer qu’il était revendu.

Que ce soit ou non un résultat généralisé pour les dons effectués au Mexique reste à voir. Les représentants du gouvernement, cependant, promis d’enquêter Les découvertes de Cerdeira.

Ceci est encore un autre exemple montrant à quel point les AirTags peuvent être polyvalents. Parallèlement à des histoires comme celle-ci, nous avons vu des AirTags être utilisés pour suivre des voitures volées, de l’argent volé et, bien sûr, des objets du quotidien comme des clés.



