PayDay 2 arrive sur Epic Games, mais supprime la prise en charge de Linux

Overkill Software est un développeur de jeux vidéo suédois basé à Stockholm. Ils sont surtout connus pour leur série Payday, un jeu de tir à la première personne dans lequel les joueurs jouent le rôle de criminels qui planifient et exécutent des cambriolages. La série Payday a été saluée pour son gameplay coopératif, ses options de personnalisation et sa bande-son. PayDay 2 est sorti sur Linux en 2016, ce qui en fait l’un des rares jeux AAA disponibles sur la plateforme. Mais à partir d’aujourd’hui, ils en ont supprimé la prise en charge, de sorte qu’il ne verra plus de mises à jour sur la version Native Linux.

OverKill met fin au support Linux

PayDay 2 reçoit une mise à jour de 505 Mo qui inclut des correctifs pour les braquages, les armes et les mods, ainsi que quelques ajustements et correctifs généraux. Malheureusement, cette mise à jour marque également la fin du support de Linux. Ils ont dit:

« Notez que les utilisateurs de Linux ne recevront pas cette mise à jour ni aucune des mises à jour suivantes sur PC. De plus, les joueurs Linux ne pourront pas s’associer avec d’autres clients PC après cette mise à jour. Nous avons essayé de trouver une solution. Mais finalement trouvé cela irréalisable car la version Linux était sur une ancienne version du moteur PAYDAY 2 ».

Les développeurs de ce PlayDay 2 ont interrompu le support natif de Linux. Mais le jeu peut toujours être joué sur Linux en utilisant Steam Play Proton. Steam Play Proton est une couche de compatibilité qui permet aux jeux Windows de fonctionner sous Linux. Le jeu est également Steam Deck Verified, ce qui indique qu’il a été testé et confirmé qu’il fonctionne bien sur le Steam Deck.

La raison de l’arrêt du support natif est que Linux et Steam Deck n’ont ensemble qu’une part d’utilisateurs de 2% sur Steam. Pour de nombreux développeurs, cela ne vaut pas la peine de consacrer du temps et des ressources supplémentaires pour maintenir la prise en charge native d’une plate-forme avec une base d’utilisateurs aussi réduite.

PayDay 2 arrive sur Epic Games Store

Quoi qu’il en soit, Overkill apporte PAYDAY 2: Crimewave Edition à Epic Games Store. En fait, le jeu de tir coopératif est désormais gratuit jusqu’au 15 juin. Il sera ensuite remplacé par Guacamelee ! Super Turbo Championship Edition et Guacamelee ! 2. Bien que PayDay 2 soit disponible dans Epic Games, il ne sera pas exclusif à la plateforme. Parce qu’il restera aussi sur Steam. PAYDAY 3 devrait également sortir sur Steam.

