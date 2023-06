Les AirPod les plus chers d’Apple manquent l’audio adaptatif, la commande « Siri », etc.

Pour les utilisateurs d’AirPods, Apple a annoncé cette semaine une nouvelle fonctionnalité notable à la WWDC appelée Adaptive Audio. Cette fonctionnalité est une extension du mode Transparence adaptative, mélangeant la transparence et la suppression active du bruit.

Adaptive Audio, cependant, n’est disponible qu’avec les AirPods Pro de deuxième génération… ainsi qu’un certain nombre d’autres nouvelles fonctionnalités AirPods.

Voici comment Apple explique cette nouvelle fonctionnalité :

Avec un tout nouveau mode d’écoute pour AirPods Pro (2e génération), Adaptive Audio mélange dynamiquement la transparence et la suppression active du bruit pour personnaliser l’expérience de contrôle du bruit lorsque vous vous déplacez entre des environnements et des interactions changeants tout au long de la journée.

La limitation s’applique également au Volume personnalisé et à la Conversation Awareness :

Le volume personnalisé utilise l’apprentissage automatique pour affiner votre expérience multimédia en fonction de vos préférences au fil du temps et de l’environnement qui vous entoure. Si vous commencez à parler à quelqu’un à proximité, Conversation Awareness réduit automatiquement le volume de tout média, réduit le bruit de fond et améliore les voix devant vous.

La limitation n’est pas surprenante étant donné que la transparence adaptative n’est pas non plus disponible sur les AirPod. Pourtant, c’est une autre fonctionnalité manquante pour les utilisateurs des AirPod les plus chers d’Apple – qui n’ont pas vu de baisse de prix depuis leur sortie d’origine (à l’exception des ventes sur Amazon).

Comme mon collègue Filipe Espósito l’a également souligné hier, la nouvelle commande « Siri » est également exclusive aux AirPods Pro de deuxième génération. Il en va de même pour la nouvelle mise à niveau Faster Automatic Switching.

Pour le contexte, les AirPods Max sont alimentés par deux puces H1, dont une située dans l’une ou l’autre des oreillettes. Les AirPods Pro 2 disposent d’une seule puce H2 de nouvelle génération à l’intérieur. Sans surprise, H1 + H1 n’est pas égal à H2.

Alors, quelles nouvelles fonctionnalités arrivent sur les AirPods Max cette année ? Pour le moment, cela ressemble à un seul : la possibilité d’appuyer sur la couronne numérique pour désactiver et réactiver le son.

À long terme, j’espère qu’Apple travaille sur des AirPods Max de deuxième génération qui peuvent tirer parti de ces nouvelles fonctionnalités. Après tout, les AirPods Max n’ont qu’environ deux ans et demi à ce stade. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles une nouvelle version serait en préparation, mais rien de concret pour le moment.

Il existe une poignée d’autres fonctionnalités que les utilisateurs d’AirPods Max espèrent voir dans une deuxième génération, notamment des éléments tels que la lecture sans perte, un nouvel étui de transport, de nouveaux choix de couleurs et une durée de vie de la batterie améliorée.

