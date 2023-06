Apple confirme que son casque de réalité mixte Vision Pro atteint 90 Hz avec HDR

Dans le contexte : Apple publie généralement une fiche technique complète sur son site Web immédiatement après avoir dévoilé un nouvel appareil, mais aucun tableau de ce type n’existe actuellement pour le Vision Pro. Cela laisse sans réponse certaines questions techniques entourant l’appareil, mais un nouveau développeur approfondit un peu plus les capacités du casque.

Apple a confirmé que les écrans de son casque de réalité mixte Vision Pro récemment révélé maintiennent généralement 90 Hz et prennent en charge le HDR. Le taux de rafraîchissement est standard parmi les appareils VR tels que Meta Quest, PlayStation VR 2 et Valve Index.

Le géant de Cupertino a déclaré que le Vision Pro est « principalement » à 90 Hz car il dispose également d’un mode 96 Hz qui peut s’activer automatiquement lorsque les utilisateurs regardent du contenu 24 Hz, qui comprend la plupart des films et émissions de télévision. Étant donné que 96 se divise uniformément en 24, le contenu 24 Hz devrait s’afficher de manière plus fluide que sur un téléviseur 60 Hz typique. Les casques Sony et Valve peuvent atteindre 120 Hz, qui se divise également également en 24, mais 96 fonctionne comme un terrain d’entente.

Lors de la révélation initiale, Apple a sans doute souligné l’avantage le plus important du Vision Pro par rapport à la concurrence – sa résolution d’affichage 4K par œil. Les panneaux atteignent environ le double du nombre de pixels des autres casques et permettent de visionner des vidéos 4K complètes.

Les informations sur le taux de rafraîchissement font partie de l’un des nombreux guides publiés par Apple pour aider les développeurs à s’adapter à son nouveau système d’exploitation à réalité mixte, visionOS. La série de vidéos contient des informations sur la façon de créer des interfaces accessibles pour les applications Vision Pro et du contenu qui semble fluide lorsque vous portez le casque, y compris des vidéos 2D et 3D.

Les vidéos immersives à 180 degrés et à 360 degrés sont depuis longtemps un attrait majeur des casques VR, mais moins d’attention a été accordée à leur capacité à lire des vidéos 3D à écran plat. Apple a fait du streaming un élément important de sa présentation de révélation Vision Pro, y compris du contenu 3D, avec des expériences immersives Disney + comme point culminant. Si la société pense que le streaming 3D sera une utilisation principale de son casque, il est logique d’encourager les sociétés de divertissement et les créateurs de contenu à adopter le format.

L’un des guides se concentre sur l’utilisation correcte des codecs vidéo pour créer du contenu en streaming 3D. Apple a déclaré que Vision Pro prend en charge MP4 et HEVC, mais n’a pas mentionné AV1, une alternative libre de droits qui est prise en charge par d’autres fabricants de hardware.

Les autres propriétés impressionnantes du casque incluent son processeur M2 et sa puce R1, cette dernière étant dédiée à la gestion de l’entrée du capteur pour créer une expérience de transmission plus confortable. Les capacités du Vision Pro se résument essentiellement à un MacBook 8K attaché au visage de l’utilisateur, mais 3 500 $, c’est encore beaucoup.

