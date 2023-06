L’armée de faux utilisateurs parrainant les Emirats Arabes Unis en vue de la Cop28

Les comptes ne sont pas seulement utilisés pour faire avancer la COP28 mais aussi pour d’autres objectifs politiques du pays. Désormais, ils ont commencé à défendre la nomination du sultan Ahmed Al-Jaber, président de la conférence sur le climat, mais aussi PDG du géant pétrolier ADOC.

Sur Twitter, une armée de filles blondes et attirantes ont publié des messages étranges. Ils défendent les Émirats arabes unis, « un pays leader » pour le changement climatique et louent le sultan Ahmed Al-Jaber « l’allié parfait », disent-ils pour la COP28. Un peu de contexte. La 28e Conférence mondiale des Nations Unies sur le climat se tiendra en novembre-décembre 2023 à Dubaï, et Al-Jaber a été nommé président des pourparlers. Mais il est aussi ministre de l’Industrie des Émirats arabes unis, PDG du géant pétrolier Abu Dhabi Oil Company, et son équipe est accusée de greenwashing. Pour cette raison, sa nomination n’est pas passée inaperçue.

La députée européenne Manon Aubry a déclaré: « C’est comme si une multinationale du tabac supervisait le travail interne de l’Organisation mondiale de la santé », l’ancienne chef de l’ONU pour le climat, Christiana Figueres, a qualifié son approche de « dangereuse », plus de plus de 2 000 ONG environnementales ont demandé la démission ou à moins pour limiter l’influence du président de la COP28, et plus d’une centaine de députés européens et américains ont proposé la destitution d’Al Jaber. Et ici pour répondre à toutes les critiques il faut une armée de faux utilisateurs.

Faux utilisateurs sur Twitter

« L’engagement des Émirats arabes unis à être l’hôte parfait pour la Cop28 témoigne de son leadership dans la lutte contre le changement climatique, Al Jaber est l’allié dont le mouvement climatique a besoin », écrit un utilisateur. D’autres se sont limités à retweeter des messages du gouvernement des Émirats arabes unis, mais il y a aussi ceux qui ont pris parti pour défendre Al Jaber des attaques ou de ceux qui le critiquent. Les faux comptes ont été repérés par Marc Owen Jones, de l’Université Hamad Bin Khalifa au Qatar, un expert de la désinformation sur les réseaux sociaux et du Moyen-Orient. Il l’a décrit comme « un effort majeur d’astroturfing multilingue » qui représenterait plus de 100 faux comptes avec plus de 30 000 tweets. Làfrotte cité par Jones est une propagande marketing des années 80 qui crée un consensus d’en bas pour promouvoir des choses, des gens, des événements.

La « chose » en question à promouvoir, ce sont les Emirats Arabes Unis. Comme Jons l’explique au Guardian : « C’est un réseau de faux comptes qui cherche à promouvoir la politique étrangère des EAU. Ils se concentrent sur la promotion ou l’écoblanchiment de la COP28 en défendant et en détournant les critiques d’avoir la COP28 aux Émirats arabes unis. a expliqué qu’ils ne sont pas seulement utilisés pour faire avancer la COP28, mais aussi pour d’autres objectifs politiques des Émirats arabes unis, tels que le Soudan, la technologie, la culture et l’alimentation.

Les opérations d’influence de l’Arabie saoudite

Un porte-parole de la COP28 a expliqué que ces faux comptes « ont été générés par des acteurs externes sans rapport avec la COP28 et sont clairement conçus pour discréditer la COP28 et le processus climatique », a-t-il ajouté qu’il avait signalé le problème à Twitter et demandé la suppression des comptes. . Il dit discréditer, pourtant les profils défendent bec et ongles les Emirats arabes. Jones a souligné que « l’attribution est très difficile. Mais sur la base de l’expérience passée, il s’agit presque certainement d’une société de communication stratégique travaillant pour le compte des Émirats arabes unis. C’est le rasoir d’Occam – l’explication la plus probable »

Et les données confirment cette hypothèse. En effet, comme l’écrit Jones, dans un long document sur le « Nombre de comptes par pays suspendus par Twitter en raison d’opérations d’influence soutenues par l’État » entre 2018 et 2021, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite sont sur le podium, au deuxième place après la Chine.

