Chrome ajoute l’interface utilisateur complète de Google Password Manager avec un raccourci sur le bureau

Le travail continu de Google pour rendre son gestionnaire de mots de passe plus visible se poursuit avec une mise à niveau majeure sur le bureau Chrome qui est en cours de déploiement.

Pour commencer, « Gestionnaire de mots de passe » apparaît désormais dans le menu à trois points/débordement de Chrome, tandis que vous pouvez également créer un raccourci sur le bureau sur Mac et Windows. Cela ouvre – chrome://password-manager/passwords – une nouvelle interface utilisateur plein écran dédiée avec un logo à quatre couleurs et une barre de recherche en haut. L’expérience précédente était quelque peu enterrée et imbriquée.

« Mots de passe » est le premier onglet, avec une liste simple avec un raccourci « Ajouter » en haut à droite. En fait, dans l’onglet « Paramètres », vous pouvez désormais importer des mots de passe – via un fichier .csv – à partir d’autres gestionnaires d’informations d’identification pour les faire apparaître dans Google Password Manager et les synchroniser sur vos appareils Android et Chrome connectés.

Pendant ce temps, Google vous permet désormais d’ajouter des notes aux informations d’identification enregistrées. Vous pouvez les visualiser rapidement lors de la navigation en appuyant sur l’icône de la clé dans votre barre d’adresse.

Enfin, Google indique que « l’authentification biométrique sera bientôt disponible sur le bureau », vous permettant d’exiger une vérification supplémentaire avant que Chrome ne remplisse automatiquement un mot de passe. Comme sur mobile, cela fonctionnera avec la reconnaissance des empreintes digitales et du visage, ainsi que « d’autres méthodes prises en charge par le système d’exploitation de votre ordinateur ».





Pendant ce temps, la vérification des mots de passe dans Chrome pour iOS vous avertira bientôt des mots de passe faibles et réutilisés en plus des mots de passe compromis/divulgués. De plus, Google a peaufiné l’interface utilisateur de connexion avec une invite de remplissage automatique plus accessible, tandis que « plusieurs comptes enregistrés pour un site Web seront regroupés de manière pratique ».

