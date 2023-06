Défi d’overclocking : Exécutez Doom à 25 ips en utilisant uniquement une carte graphique basée sur ISA d’il y a 30 ans

En un mot: CPU Galaxy se préparerait à héberger un défi dans lequel les participants doivent faire fonctionner Doom à une moyenne de 25 images par seconde à l’aide d’une carte ISA. Ce n’est pas une tâche facile, mais au moins un YouTuber a été à la hauteur du test et a commencé tôt dans la compétition.

Comme le note Mike de vswitchzero, les règles interdisent l’utilisation de cartes « plus récentes » avec des emplacements PCI, mais vous pouvez utiliser n’importe quel processeur de votre choix tant qu’il respecte les autres directives. Le jeu, quant à lui, doit être exécuté en mode graphique de haute qualité avec la zone visible étendue jusqu’au HUD. Phil’s DOS Benchmark Pack a été utilisé pour exécuter le bon fichier de démonstration.

Le banc de test de Mike est construit autour d’un MSI MS-4138, une carte mère 5v uniquement avec une compatibilité solide qui est également assez modifiable. Un module RAM de 60 ns (huit mégaoctets), une carte graphique ATI Mach32 et un processeur de mise à niveau Evergreen basé sur l’AMD Am5x86 sont également de la partie. Mike a opté pour ce processeur en raison de la flexibilité de son bus frontal.

Sautant dedans, il a laissé le bus frontal réglé sur 33 MHz mais a changé le diviseur ISA en 1/3 pour une fréquence de 11 MHz (au lieu de 8,3 mégahertz). Curieusement, il n’y a pas eu d’augmentation des performances lors de l’exécution du benchmark Doom et après une inspection plus approfondie, il est apparu comme si un bug du BIOS était à blâmer. Un flash pas si rapide vers un nouveau BIOS bêta plus tard, et il était de retour dans les affaires.

En réessayant le diviseur 1/3 pour une fréquence de bus ISA à 11 MHz, la référence Doom a craché en moyenne 21,9 images par seconde. Cependant, pour vraiment pousser le bus ISA, Mike devait monter le bus frontal. Il a augmenté le FSB à 50 MHz et réglé le multiplicateur sur 3x pour une fréquence CPU de 150 MHz, n’ayant qu’à détendre légèrement le cycle d’écriture du cache à 2T pour des raisons de stabilité.

Avec ces paramètres et une fréquence ISA de 12,5 MHz, il a pu atteindre une moyenne de 25,1 images par seconde dans le benchmark Doom. Mission accomplie. Avec deux autres diviseurs à essayer, cependant, le voyage était loin d’être terminé.

De retour dans le BIOS, Mike a réglé le diviseur FSB sur 1/3 pour une fréquence ISA de 16,67 MHz. C’est un overclock complet à 100% du bus ISA, mais remarquablement, le système l’a pris comme un champion. Doom a fonctionné à une moyenne de 30,4 images par seconde sans aucune anomalie graphique. Il ne restait plus qu’à essayer le diviseur 1/2 pour une fréquence ISA à 25 MHz. Incroyablement, cela a très bien fonctionné et il a pu compléter le benchmark Doom à une moyenne de 35,7 images par seconde.

Mike a expérimenté quelques configurations matérielles différentes et d’autres applications, mais des problèmes de stabilité se sont glissés. Pourtant, il est amusant de voir ce qu’il est possible de faire avec du hardware hérité lorsqu’on repousse vraiment les limites.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :