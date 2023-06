Un ancien agent de renseignement déclare que les États-Unis ont des vaisseaux extraterrestres, CICAP : « Aucune preuve, ce n’est pas la première »

L’ancien responsable du Pentagone, David Charles Grusch, a déclaré à The Debrief que le gouvernement américain cache des avions capturés (intacts et autres) aux extraterrestres. Netcost-security.fr a contacté l’ufologue Giuseppe Stilo du CICAP pour un commentaire à ce sujet.

Ces derniers jours, l’interview dans The Debrief d’un ancien responsable du renseignement américain, David Charles Grusch, a fait le tour de l’actualité internationale, déclarant que le gouvernement américain était en possession d’avions intacts et partiellement intacts depuis des décennies « d’origine non humaine ». « . En d’autres termes, les États-Unis garderaient certains vaisseaux spatiaux construits par des extraterrestres intelligents dans des hangars secrets. L’homme était présenté par le journal comme « un ancien officier de combat décoré en Afghanistan et un vétéran de la National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) et du National Reconnaissance Office (NRO) ». Grusch a également été officier représentant du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés de 2019 à 2021, selon le journal.

Le nom Phénomènes Aériens Non Identifiés (UAP), qui se traduit en italien par « phénomènes aériens non identifiés », est simplement la version moderne et technique de l’acronyme OVNI (Objet Volant Non Identifié), abandonné par les experts car imprégné d’éléments complotistes et de culture pop. . En raison de l’augmentation des observations de PAN ces dernières années, les États-Unis ont créé un département spécial du Pentagone (le ministère de la Défense) pour enquêter sur ces phénomènes. Grusch en faisait partie et maintenant il aurait décidé de révéler ses informations hautement secrètes au public, naturellement sans étayer aucune preuve à l’appui. Pour mieux comprendre le personnage et ses déclarations, Netcost-security.fr a contacté l’ufologue Giuseppe Stilo du CICAP, le Comité italien pour le contrôle des affirmations sur les pseudosciences. Voici ce qu’il nous a dit.

Allons droit au but, que pensez-vous des propos de M. Grusch ?

Alors, ce genre de déclarations, des soi-disant « lanceurs d’alerte », les révélateurs, ceux qui font les tuyaux, n’ont rien de nouveau. En général dans la politique américaine – il suffit de penser à l’affaire du Watergate, qui est la plus célèbre de toutes – mais aussi dans un domaine aussi étrange que celui de l’ufologie. Quelqu’un comme ça surgit de temps en temps. Ce n’est rien de nouveau du tout. Ce qui frappe l’opinion publique dans des affaires comme celles-ci, c’est qu’il s’agit en réalité d’un ancien employé d’une administration centrale américaine. Mais ce n’est pas nouveau non plus.

Explique nous

Dans les années 90, il y avait un colonel de l’armée nommé Philip Corso (il était d’origine française) et il a revendiqué des choses comme ça. La première chose que l’on peut dire, c’est que puisqu’il a affaire à un officier de l’armée, un pilote de l’armée de l’air, un ancien agent des services de sécurité, il ne peut pas dire ce qui est vrai et fiable. Plusieurs fois, si nous prenons de vrais documents d’archives, pas des bêtises, donc d’un gouvernement ou d’un service secret, nous nous rendons compte après un certain temps que ces documents disaient des bêtises. Ce qui est écrit n’est pas vrai. Des erreurs d’évaluation, des mensonges introduits d’eux-mêmes, des choses fausses qui sont arrivées et ont été tenues pour acquises. Ce qui est vraiment frappant dans ce cas, c’est la source. On pense que si quelqu’un vient des services secrets et dit quelque chose comme ça, alors ça doit être vrai. Mais ce n’est pas le cas. Vous devez toujours faire attention à votre raisonnement.

Aussi parce qu’il n’a même pas fourni de preuves à l’appui de ses déclarations

Naturellement. Ensuite, vous entrez dans le fond des choses. Il ne donne aucune preuve de ce qu’il prétend. Il dit « je sais, j’ai entendu, on me l’a dit à la première personne ». Mais de cette façon, nous sommes tous bons à dire les choses. Surtout quand ces choses ont un caractère extraordinaire. C’est une chose d’affirmer quelque chose de la vie de tous les jours, mais si quelqu’un me dit qu’il y a des soucoupes volantes avec des Martiens marinés, peut-être que pour une affirmation aussi forte, des preuves encore plus solides seraient nécessaires. Par conséquent, dire une chose ne veut rien dire. Mais là encore, ce n’est pas nouveau.

L’ufologie existe depuis 75 ans et c’est pratiquement depuis le début que ces choses continuent à être racontées. En particulier, l’idée des cadavres d’extraterrestres, les Martiens, comme on les appelait alors, cachés par le gouvernement américain, apparaît systématiquement pour la première fois dans la presse américaine à l’été 1949. Et nous sommes encore là pour raconter à ce sujet. Tantôt c’étaient des journalistes, tantôt des fous, tantôt des passionnés, parfois c’étaient aussi des personnages au sein des institutions. Cela donne l’idée d’une chose : certains mythes et certaines affirmations peuvent très bien pénétrer chez les scientifiques, les généraux, les gens qui raisonnent. Dans les gouvernements. Il y a des médecins, des chercheurs et des chefs de gouvernement qui croient en des choses très étranges. Mais ce n’est pas seulement parce qu’un ministre de la Défense croit en l’astrologie qui rend l’astrologie plus authentique. Ce type a aussi parlé de de France, soit dit en passant.

Dites-nous

Il a inventé une histoire qui circule en France depuis les années 1990, disant que c’est vrai, que c’est vraiment arrivé. Selon ce récit, en 1933 une soucoupe volante tomba en Lombardie, qui fut alors saisie par les autorités de l’époque – donc celles du régime fasciste -, étudiée puis peut-être saisie par les nazis. Et à partir de là, les histoires liées à la mythologie des soucoupes volantes que les nazis auraient eues sont alimentées. L’histoire est née de certains documents présumés de l’époque, reçus anonymement et par courrier à des passionnés d’OVNI italiens qui croient en ces choses. Ils les ont publiés et c’est une histoire incroyable qui est partie de là. Après des décennies, ce monsieur l’a lu quelque part et l’a sorti. Alors on peut penser : « Alors c’est vrai que Mussolini avait capturé la soucoupe volante ». Nous sommes à ces niveaux.

Ces prétendus documents anciens, tels que des dépêches télégraphiques, sont anonymes, envoyés par la poste et sont arrivés précisément aux passionnés d’OVNI, mais ne vous pensez-vous pas qu’il s’agit de faux astucieusement créés pour faire croire quelque chose aux gens ? A l’époque, ceux qui les ont reçus ont fait faire des expertises : il va sans dire que les rapports ont confirmé qu’il s’agissait de draps anciens. Lorsqu’à l’époque j’ai essayé de proposer une forme de collaboration pour vérifier ces feuilles avec d’autres contrôles également, je n’ai reçu aucune réponse. Je ne dis pas que ces articles ne sont pas intéressants, mais la logique et le raisonnement rationnel ne fonctionnent pas de cette façon. Et là j’arrive au coeur du sujet.

C’est-à-dire?

Le CICAP n’est pas une association qui veut dire à qui que ce soit à quel point c’est bon : « Maintenant on va tout vous expliquer », « c’est des conneries qui circulent », « appelez-nous et on résoudra tout pour vous ». Non. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous n’avons pas de réponse. Ce qui nous intéresse n’est pas de dire « il n’y a pas de martiens, il n’y a pas d’extraterrestres, il n’y a pas de fantômes, il n’y a pas de madones en pleurs », mais de faire réfléchir les gens sur l’évidence des choses. À propos de la façon dont les choses sont prouvées ou niées, qu’est-ce que la preuve, qu’est-ce que la logique. Et dites « est-il possible que cette chose fonctionne comme ça? ». Nous démontons les choses. Et lorsque vous les démontez, vous réalisez généralement que quelque chose ne va pas. Ce que nous cherchons à promouvoir, ce n’est pas de donner des « marteaux sur la tête » à quiconque croit quelque chose d’étrange. Par charité. Mais pour promouvoir une pensée rationnelle, critique, logique, que nous pourrions peut-être utiliser un peu de nos jours.

Absolument partageable. Pour en revenir à M. Grusch, cette personne a-t-elle déjà fait des déclarations similaires ou est-elle venue maintenant?

Il est apparu maintenant. Ce Grusch est un nouveau personnage, je doute qu’il ait déjà émergé

J’imagine qu’il en va de même pour Jonathan Gray, le responsable du National Air and Space Intelligence Center (NASIC) qui a confirmé les propos de Grusch dans The Debrief (le seul contacté par le journal américain)

Il est presque certain que les deux sont apparus maintenant. Mais on pourrait faire une liste de dizaines de ces personnes dans le passé. Il y en a un qui s’est fait passer pour un physicien, Bob Lazar, qui a dit que dans la Zone 51 les soucoupes volantes étaient construites avec un élément chimique particulier (l’élément 115), dérivé de celles capturées. Nous sommes à ces niveaux. L’essentiel est que la méfiance générale des gens à l’égard des autorités est derrière tout cela. C’est un des problèmes de notre temps. Si un ministre, un industriel ou un chef d’Etat dit une chose, pour beaucoup il dit des bêtises. Et c’est un problème. De cette façon, nous sommes prêts à croire n’importe quoi, même le fait que le gouvernement nous cache des extraterrestres. On peut tout croire.

Comment imaginez-vous que cette histoire va continuer à la lumière de la forte couverture médiatique qu’elle a eue ?

Ce n’est ni la première ni la dernière fois. D’autres vont émerger. Un des enjeux est de pouvoir faire un travail pour les réfuter ou du moins les vérifier, car il est parfois impossible de les réfuter. Comment puis-je réfuter quelque chose sur lequel je n’ai aucun contrôle. Si vous me dites : « Regarde, hier j’ai vu Notre-Dame », que dois-je te dire ? Je n’ai pas de système à vérifier. L’un des problèmes est que ce genre de chose fonctionne comme une boule de neige. C’est typique des pseudosciences, ce monde compliqué et envers lequel le CICAP demande à chacun d’être extrêmement prudent, et propose aux gens des outils pour raisonner, pas pour tout nier. On ne peut jamais vraiment s’en débarrasser. Ils continueront à circuler, pendant des décennies. Je parie ma tête dessus. La force de ces croyances réside dans le fait que vous vous retrouvez dans une pyramide de choses très complexes, pour lesquelles même nous, les passionnés, avons du mal à trouver la clé du problème.

Il y a toutes sortes d’histoires. On copie sur un autre, on modifie un élément sur un autre. Il faut aller voir qui a été le premier à introduire un détail. Au final, l’impression de l’opinion publique, à force de répéter ces histoires, c’est qu’il y a vraiment quelque chose. Alors qu’en réalité il n’y a rien. C’est la répétition constante d’histoires. La répétition est l’effet de la communication publicitaire, du marketing, finalement. Marteaux, marteaux, marteaux, et enfin quelqu’un dit oui. Le CICAP conseille aux gens de se méfier de cette façon de raisonner. Non pas qu’il ne puisse pas y avoir un vrai OVNI qui passe. Il ne s’agit pas de ne rien croire, mais de dire aux gens de raisonner. Il y a des outils, des moyens, des méthodologies un peu fatigantes, mais nécessaires.

