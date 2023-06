iOS 17 « Voix personnelle » permet de lire le texte saisi avec votre voix

Apple a officiellement annoncé le nouveau système iOS 17. Cette mise à jour apporte des améliorations majeures aux applications de communication et facilite le partage de parachutage. Cela rend également la saisie de texte plus intelligente et il existe de nouvelles fonctionnalités telles que l’application Journal et les fonctions de veille. En plus de cela, il apporte également de nombreuses fonctions auxiliaires. La dernière version bêta d’iOS 17 d’Apple a lancé une nouvelle fonctionnalité d’accessibilité appelée « Voix personnelle ».

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de créer une voix synthétisée qui leur ressemble. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser cette voix pour parler avec leur famille et leurs amis même lorsque ce qu’ils disent est tapé. La fonctionnalité est destinée aux utilisateurs qui ont des problèmes qui peuvent affecter leur capacité à parler au fil du temps. Cela inclut les personnes ayant récemment reçu un diagnostic de SLA (sclérose latérale amyotrophique) ainsi que d’autres conditions qui peuvent progressivement affecter la capacité de parler.

Les développeurs peuvent déjà commencer à tester avec la fonctionnalité « Voix personnelles ». De plus, il est disponible dans la version bêta d’iOS 17 et se trouve dans Accessibilité > Voix personnelles.

Comment créer une voix personnelle

La création d’une voix personnelle est un processus qui prend environ une heure. Pour enregistrer la voix, il faut un endroit calme avec peu ou pas de bruit de fond, Apple demandant aux utilisateurs de parler naturellement à un volume constant tout en tenant l’iPhone à env. six pouces du visage. S’il y a trop de bruit de fond dans votre emplacement, Apple vous avertira que vous devez trouver un endroit plus calme pour enregistrer. Personal Voice vous oblige à lire une série de phrases à haute voix, après quoi votre iPhone générera et stockera votre voix personnelle.

Ceux qui possèdent un iPhone, un iPad ou un Mac plus récent pourront créer une voix personnelle en lisant à haute voix un ensemble aléatoire d’invites de texte. Ils le feront jusqu’à ce que 15 minutes d’audio aient été enregistrées sur l’appareil. Apple a déclaré que la fonctionnalité ne sera disponible qu’en anglais au lancement. Par ailleurs, la fonctionnalité utilise l’apprentissage automatique sur l’appareil pour garantir la confidentialité et la sécurité.

Comment utiliser la voix personnelle

Une fois que vous avez créé votre voix personnelle, vous pouvez l’utiliser via la synthèse vocale. La fonctionnalité s’intègre à Live Speech, afin que les utilisateurs puissent parler avec leur voix naturelle dans les appels FaceTime et lors des discussions en personne.

Avantages potentiels de Personal Voice pour les utilisateurs souffrant de troubles de la parole

Il y a quelques avantages aux nouvelles fonctionnalités de Personal Voice. Examinons maintenant certains des avantages potentiels de cette fonctionnalité pour les utilisateurs ayant des problèmes d’élocution :

Chat vocal amélioré :

Personal Voice permet aux utilisateurs de créer une voix synthétisée qui leur ressemble. Cela peut être utilisé pour discuter avec la famille et les amis. Cette fonctionnalité peut également aider les utilisateurs ayant des problèmes d’élocution à discuter plus efficacement. Ils peuvent parler librement même s’ils ont des problèmes qui affectent leur capacité à parler.

Faible dépendance :

Les assistants vocaux présentent plusieurs avantages qui peuvent améliorer l’accessibilité numérique pour les personnes handicapées. Personal Voice peut être utilisé via la synthèse vocale. Cela peut aider les utilisateurs souffrant de troubles de la parole à devenir plus indépendants dans leur vie quotidienne.

Sécurité renforcée :

Selon une étude de 2014, les trois principaux obstacles à la vie autonome pour les personnes handicapées sont la sécurité personnelle, l’aide aux tâches ménagères et l’aide aux médicaments. Personal Voice peut être corrigé pour les tâches ménagères, ce qui peut offrir un environnement plus sûr aux utilisateurs. Par exemple, un utilisateur qui utilise un fauteuil roulant pour se déplacer et reçoit une livraison d’épicerie tous les matins peut bénéficier de l’utilisation de la technologie d’assistance vocale – se lever du lit, se transférer, naviguer jusqu’à l’interrupteur, allumer les lumières, se rendre à l’avant porte, déverrouillant la porte et recevant enfin leur livraison.

Simplifiez les tâches :

Les systèmes de reconnaissance vocale peuvent aider les personnes handicapées à devenir plus actives en simplifiant les tâches. Cela les rendra plus efficaces dans leurs activités. Personal Voice peut être utilisé pour simplifier des tâches telles que l’envoi de messages, les appels téléphoniques et la définition de rappels.

Amélioration de la qualité de vie :

Personal Voice peut aider les utilisateurs ayant des problèmes d’élocution à améliorer leur qualité de vie. Cela se fait en leur offrant un moyen de discuter plus efficacement et de devenir plus indépendant. Cette fonctionnalité peut également aider les utilisateurs à se sentir plus connectés à leur famille et à leurs amis. Cela peut avoir un impact positif sur leur santé mentale et leur bien-être.

Problèmes potentiels avec Personal Voice

Bien que Personal Voice soit une fonctionnalité intéressante qui peut aider les utilisateurs ayant des problèmes d’élocution à parler plus efficacement, il existe certains inconvénients et limitations potentiels à prendre en compte :

Précision:

L’un des inconvénients potentiels de l’utilisation de Personal Voice est lié à la précision. La voix synthétisée peut ne pas être en mesure de transmettre avec précision les émotions ou le ton de l’utilisateur, ce qui peut entraîner des malentendus.

Socket en charge linguistique limitée :

Au lancement, Personal Voice ne sera disponible qu’en anglais. Cela peut être une limitation pour les utilisateurs qui parlent d’autres langues. Cependant, cela peut ne pas être une limite pendant longtemps car Apple fonctionnera très probablement sur d’autres langues. Nous nous attendons à plus de langues, surtout si la fonctionnalité est réussie.

Courbe d’apprentissage:

Personal Voice nécessite que les utilisateurs lisent une série de textes à haute voix pour créer et stocker leur voix naturelle. Ce processus peut prendre environ une heure et peut nécessiter un peu de pratique pour bien se dérouler.

Accessibilité:

Bien que Personal Voice soit conçu pour être une fonctionnalité d’accessibilité, il se peut qu’elle ne soit pas accessible à tous les utilisateurs ayant des problèmes d’élocution. Par exemple, les utilisateurs qui ne savent pas lire ou qui ont déjà des difficultés à parler peuvent ne pas être en mesure d’utiliser cette fonctionnalité.

Problèmes de confidentialité:

Personal Voice utilise l’apprentissage automatique sur l’appareil pour garder les informations des utilisateurs privées et sécurisées. Cependant, certains utilisateurs peuvent avoir des inquiétudes quant à la confidentialité et à la sécurité de leurs données vocales.

Derniers mots

Personal Voice est une fonctionnalité prometteuse qui peut aider les utilisateurs ayant des problèmes d’élocution à parler plus efficacement. La fonctionnalité est facile à utiliser et peut être créée en une heure seulement, ce qui la rend accessible à de nombreuses personnes. Avec cette fonctionnalité, Apple montre une fois de plus son engagement envers l’accessibilité et l’innovation. Cependant, il y a des problèmes qui doivent être examinés. Pour l’instant, il existe une barrière linguistique car la fonctionnalité ne prend en charge que l’anglais.

