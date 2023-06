La Statue de la Liberté enveloppée d’une étrange brume orange : ce qui se passe à New York

La côte est des États-Unis est remplie de fumée provenant des incendies de forêt canadiens, les pires de ces dernières années. Code rouge lancé, la qualité de l’air à New York est désormais parmi les pires au monde.

REUTERS | Brume new-yorkaise mardi matin

Mardi 6 juin, New York se réveille et il fait orange. On dirait le tournage de Cloverfield, le film post-apocalyptique de JJ Abrams. La ligne d’horizon est étouffée par une brume épaisse et chaude, la Statue de la Liberté émerge difficilement d’un fond sablonneux, l’air est irrespirable. A environ 1000 kilomètres de là, au Canada, les incendies ont carbonisé toute une région, depuis des semaines ils dévastent les forêts du Québec, de l’Ontario et de l’Alberta, dévorant les forêts et obligeant les gens à évacuer les régions. Maintenant, cette fumée et ce ciel ont également atteint les États-Unis, couvrant le Minnesota, le Wisconsin, l’Illinois, le Michigan et New York. Tout a commencé par une odeur étrange : « L’air sentait le pain grillé, mais maintenant c’est plus comme un feu de joie », a déclaré Benjamin Lukas au New York Times, alors qu’il quittait la maison pour aller chez sa mère et lui préparer le dîner quand il s’est rendu compte que sa gorge s’était soudainement mise à brûler.

Des images dystopiques du ciel au-dessus de New York ont ​​été postées sur les réseaux sociaux, certaines sont ironiques, et d’autres avertissent les gens de rester à l’intérieur et de ne pas sortir. Selon l’indice de l’Environmental Protection Agency, le niveau d’air est « très malsain », et de fait le code rouge a été lancé, les activités extérieures ont été annulées et ceux qui sortent de la maison auront besoin d’un masque pour filtrer l’air. Dans les supermarchés, il y a ceux qui ont du mal à les trouver. « On s’attend à ce qu’ils s’aggravent encore demain après-midi et dans la soirée », a déclaré le maire de New York, Eric Adams. « Cela va être ici pendant un certain temps », a confirmé Bryan Ramsey, météorologue au National Weather Service à New York. Selon le rapport des Nations Unies publié en 2022, le risque d’incendies de forêt dévastateurs augmentera dans les décennies à venir en raison du changement climatique. Le rapport qualifie le phénomène de « crise mondiale des incendies ».

Incendies au Canada

Selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada, plus de 400 incendies de forêt ont balayé le Canada mardi après-midi. En raison de la sécheresse et des températures extrêmement chaudes, les flammes ont déjà brûlé plus de 3,3 millions d’hectares de terres. Une superficie 12 fois supérieure à la moyenne décennale. La fumée des incendies de forêt est originaire du Canada, puis a dérivé à travers les États-Unis, comme l’a expliqué la météorologue de Fox Weather, Samantha Thomas: «Nous avons un système à basse pression au large de la côte qui aspire de la fumée dans toute notre région, c’est pourquoi nous voyons la fumée entrant » et atteignant New York. « Malheureusement, une grande partie du Canada brûle. C’est certainement la pire situation que nous ayons vue jusqu’à présent. »

Une partie de l’anomalie concerne les territoires touchés, les incendies se sont également produits en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, en Nouvelle-Écosse et dans les Territoires du Nord-Ouest. Un phénomène que Daniel Swain, climatologue à l’Université de Californie à Los Angeles, a qualifié d’étrange. « Mai a été un mois chaud record à travers le Canada », a-t-il déclaré, et les incendies ne se propagent généralement pas aussi violemment dans certaines régions. Pompiers, militaires et volontaires tentent d’éteindre les flammes, et les habitants des quartiers ont été contraints d’évacuer. « C’est une période effrayante pour beaucoup de gens », a déclaré Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, « cela pourrait être une saison des feux de brousse particulièrement mauvaise tout l’été ».

Risques sanitaires et code rouge dans les villes

Les avis sur la qualité de l’air incluent une grande partie de New York et du Connecticut, mais ont atteint aussi loin au nord que Boston et aussi loin au sud que Pittsburgh et Washington DC. Matthew Adams, professeur à l’Université de Toronto et directeur de son Centre des environnements urbains, a expliqué que l’inhalation de la fumée des incendies de forêt peut entraîner des problèmes respiratoires, un pouls élevé, des douleurs à la poitrine ou une inflammation des yeux, du nez et de la gorge. « En ces jours de forte pollution atmosphérique, nous verrons une augmentation du nombre de visites à l’hôpital », a déclaré Adams à la BBC. Il a également recommandé de porter un masque N95 à l’extérieur pour bloquer l’inhalation de particules de fumée et d’installer des filtres Hepa pour améliorer la ventilation à l’intérieur de la maison.

L’Agence de protection de l’environnement (EPA) a exhorté les New-Yorkais à limiter les activités de plein air. Les particules présentes dans la zone, composées de poussière, de suie et de fumée, peuvent provoquer une grave irritation des voies respiratoires en cas d’inhalation, et une exposition prolongée peut être très dangereuse pour les personnes souffrant d’asthme ou de maladies cardiaques. À l’heure actuelle, la qualité de l’air à New York est parmi les pires au monde, selon IQAir, une entreprise technologique qui surveille la qualité de l’air et la pollution.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :