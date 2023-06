Voici ce que c’est que de taper avec Vision Pro et visionOS

Suite à l’annonce de Vision Pro à la WWDC hier, Apple fournit plus de détails sur le casque lui-même et la plate-forme logicielle visionOS dans les sessions de développement. Lors d’une session mardi intitulée « Design for spatial input », Apple a présenté deux façons d’interagir avec Vision Pro : un clavier flottant dans l’air et le couplage d’un clavier via Bluetooth.

La saisie de texte a été l’une des questions les plus courantes sur Vision Pro jusqu’à présent. Dans cette session WWDC pour les développeurs, Apple indique deux façons dont les utilisateurs peuvent saisir du texte avec Vision Pro.

Tout d’abord, vous pouvez taper à l’aide d’un clavier virtuel du bout des doigts. Apple explique que la conception du clavier est destinée à guider les utilisateurs vers la surface des boutons. L’expérience comprend également un retour via des effets sonores spatiaux pour « compenser les informations tactiles manquantes ».

Les boutons sont en fait surélevés au-dessus du plateau pour inviter à les pousser directement. Lorsque le doigt est au-dessus du clavier, les boutons affichent un état de survol et une surbrillance qui devient plus lumineuse à mesure que vous approchez de la surface du bouton. Il fournit un signal de proximité et aide à guider le doigt vers la cible. Au moment du contact, le changement d’état est rapide et réactif, et s’accompagne d’un effet sonore spatial correspondant. Ces couches supplémentaires de rétroaction sont vraiment importantes pour compenser les informations tactiles manquantes et pour rendre les interactions directes fiables et satisfaisantes.

Mais une chose qu’Apple souligne également dans cette session WWDC est que le fait de tenir les mains en l’air causera de la fatigue après un certain temps. Pour cette raison, vous pourrez également coupler un clavier externe avec le casque via Bluetooth et contrôler et dicter du texte à l’aide de votre voix. Les contrôleurs de jeu sont également pris en charge.

Pour plus de détails sur Vision Pro et visionOS, assurez-vous de consulter mon expérience pratique complète avec le produit.

