CrossOver 23 apportera les jeux DirectX 12 sur macOS. Sorte de

En contexte : CrossOver de CodeWeavers est un progiciel conçu pour exécuter des applications et des jeux Windows sur des systèmes macOS. La société décrit son outil comme une « approche totalement unique » de la compatibilité multiplateforme, qui n’a pas besoin de machines virtuelles, de configurations à double démarrage ou d’autres licences de système d’exploitation.

Il y a un an et demi, CodeWeavers a annoncé qu’il travaillait sur une nouvelle couche de compatibilité qui apporterait le prise en charge des jeux DirectX 12 à CrossOver Mac. L’objectif est encore loin, mais la maison de logiciels a maintenant fourni des nouvelles intéressantes sur le projet. Le prise en charge de DirectX 12 en est encore à ses débuts, mais la prochaine version de CrossOver (23) devrait pouvoir exécuter la version Windows de Diablo II : Resurrected sur le tout nouveau SoC basé sur Arm (M2) d’Apple.

Le projet Diablo II est toujours rempli de bugs, explique Meredith Johnson QA et chef de produit de CodeWeavers, mais le fait que le jeu fonctionne peut déjà être considéré comme une « énorme victoire ». Il n’y a « pas de clé magique » pour apporter le prise en charge de DirectX 12 à macOS, a déclaré Johnson, et le simple fait de faire fonctionner le remaster Diablo II sur Mac était un voyage tortueux qui impliquait de corriger de nombreux bugs dans les bibliothèques graphiques MoltenVK et SPIRV-Cross.

Comme le font d’autres couches de compatibilité bien connues pour Linux et Steam Deck, CodeWeavers vise à « traduire » les appels d’API conçus pour les applications DirectX 12 (principalement des jeux) en quelque chose qui peut être interprété nativement par Metal, l’API graphique propriétaire d’Apple. DirectX 12 et Metal sont des interfaces de bas niveau et à faible surcharge conçues pour fournir un accès optimisé à l’accélération hardware informatique 3D et parallèle disponible sur les architectures GPU modernes.

Proton et Wine de Valve peuvent déjà exécuter de nombreux jeux DirectX modernes et plus anciens sur la console Steam Deck et les systèmes d’exploitation basés sur Linux, mais la compatibilité des jeux multiplateformes sera apparemment beaucoup plus difficile à réaliser pour CrossOver seul.

Alors qu’ils sont encore occupés à travailler sur Diablo II: Resurrected, les développeurs devront ajouter le prise en charge des jeux DX12 par titre. Chaque jeu impliquera probablement « plusieurs bugs » à corriger dans des projets en amont comme les bibliothèques MoltenVK et SPIRV-Cross susmentionnées.

Malgré l’annonce triomphale de CodeWeavers, les systèmes Mac continueront probablement à bénéficier du très maigre support des éditeurs de jeux et des développeurs qui leur ont été accordés jusqu’à présent. Le rêve d’une sorte de compatibilité multiplateforme « universelle » avec les machines de jeu modernes basées sur Windows continuera probablement d’être cela.

