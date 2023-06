Apple vient d’acheter une startup de casque AR qui veut pousser la technologie XR sur les effectifs avant le lancement de Vision Pro

Besoin de plus de preuves qu’Apple développe un casque de réalité mixte ? Ne cherchez pas plus loin que la dernière acquisition d’Apple, une start-up de casque de réalité augmentée. Attendez, le casque est officiel maintenant ? Il faudra un certain temps pour s’y habituer – de toute façon. The Verge a le scoop.

Apple a acquis Mira, une startup AR basée à Los Angeles qui fabrique des casques pour d’autres entreprises et l’armée américaine, selon un message du compte Instagram privé du PDG vu hier par The Verge et une personne proche du dossier. Apple a confirmé l’acquisition.

Bonne utilisation d’Instagram ! En ce qui concerne les nouvelles, Apple a fourni sa déclaration passe-partout qui se traduit étrangement par oui, nous avons acheté une entreprise.

Apple achète de temps en temps de petites entreprises technologiques et nous ne discutons généralement pas de notre objectif ou de nos projets.

C’est celui-là! Alors, Mira, hein ? Que veut Apple avec cette firme ? Il y aurait eu une connexion Apple avant l’achat. The Verge rapporte que Jony Ive, oui, ce Jony Ive, a été à un moment un conseiller de Mira.

Mira a produit ce qu’il a appelé le Prism Pro, un produit matériel utilisé pour présenter des choses comme les directions de l’équipement via un écran de casque pour un accès mains libres. Mira détenait également des contrats avec l’US Air Force et la Navy. The Verge dit qu’un porte-parole d’Apple a refusé de commenter les plans de la société pour ces contrats militaires, bien que personne ne s’attende à ce qu’Apple les respecte.

Il y a aussi une connexion Mario Kart :

Un autre gros contrat de Mira est avec Nintendo World, qui utilise ses casques pour le tour de Mario Kart dans ses parcs à thème au Japon et aux Universal Studios de Los Angeles. Le casque de Mira affiche des personnages virtuels et des objets du jeu pour augmenter le trajet au fur et à mesure que vous progressez.

Amusant! Comme le souligne le rapport, la vision de Mira incluait la création de « solutions matérielles et logicielles de réalité augmentée évolutives pour les effectifs de première ligne », et c’est quelque chose qu’Apple pourrait utiliser pour présenter Vision Pro (3 499 $) au monde avant sa sortie en 2024.

