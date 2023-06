Téléchargez les fonds d’écran macOS Sonoma et MacBook Air 15 pouces ici

macOS Sonoma, ou macOS 14, a été annoncé à la WWDC 2023 avec de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de Mac. En plus des améliorations apportées à iMessage et FaceTime, le système apporte également des profils à Safari, des applications Web et un nouveau mode de jeu. Mais en plus de ces fonctionnalités, macOS Sonoma est livré avec de nouveaux fonds d’écran, tels que ceux présentés dans les images marketing du MacBook Air 15 pouces. Et vous pouvez maintenant télécharger ces fonds d’écran ici.

Apple a une fois de plus choisi un emplacement en Californie comme nom de la nouvelle version de macOS. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Sonoma est une ville historique du nord de la Californie connue pour être une région viticole. Et macOS Sonoma a un nouveau fond d’écran inspiré des paysages de Sonoma.

Disponible en versions claire et foncée, le nouveau papier peint a des nuances de bleu, violet et vert. Mais ce n’est pas le seul nouveau fond d’écran fourni avec la mise à jour.

Lors de l’événement, Apple a annoncé un nouveau MacBook Air 15 pouces. L’ordinateur portable présente le même design et la même puce M2 que le modèle 15 pouces actuel, mais Apple a créé des fonds d’écran exclusifs pour promouvoir le nouveau MacBook. Et ces fonds d’écran sont inclus avec la première version bêta de macOS Sonoma. Fait intéressant, les formes du papier peint forment le mot «Air» lorsqu’elles sont vues de loin.

Vous pouvez télécharger les nouveaux fonds d’écran dans leur résolution complète ci-dessous. Assurez-vous de cliquer sur l’image et d’enregistrer le fond d’écran en pleine résolution, puis de le définir comme image d’arrière-plan via l’application Photos ou l’application Paramètres si vous utilisez un appareil iOS.

Téléchargez les nouveaux fonds d’écran macOS Sonoma et plus encore

