EA Sports détaille les fonctionnalités exclusives au PC du F1 23, notamment le ray tracing, le suivi des yeux, etc., avec préchargement disponible dès maintenant

Quelque chose à attendre: le mois dernier, EA a confirmé que le prochain épisode de sa série de simulations de conduite F1 arriverait sur Steam, Epic Games Store, l’application EA et les consoles le 16 juin. Avec le lancement dans moins de deux semaines, l’éditeur a révélé les derniers détails sur les caractéristiques et les fonctionnalités du PC.

À partir de mardi, les clients précommandant EA Sports F1 23 peuvent précharger la version PC. La société a également offert aux joueurs un aperçu de l’écran des paramètres du PC et d’autres fonctionnalités spécifiques au PC.

Le menu graphique F1 23 comprend des paramètres pour la qualité de l’éclairage, le post-traitement, les ombres, les particules, les foules, les miroirs, les effets météorologiques, la couverture du sol, les arbres et les réflexions sur les voitures et les casques. Jouer au jeu nécessite au moins une NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ou AMD RX 470, mais EA recommande une GTX 1660 Ti ou RX 590 pour ceux qui veulent la plus haute fidélité graphique et des effets sans ray tracing.

Cliquez pour agrandir

L’annonce du titre le mois dernier a confirmé le ray tracing sans offrir de détails précis. Nous savons maintenant que F1 23 inclut les ombres par ray tracing, les réflexions, l’occlusion ambiante, les réflexions transparentes et l’illumination globale diffuse dynamique. Cependant, les joueurs auront besoin d’un peu plus de puissance avec le ray tracing activé. La configuration minimale requise pour le GPU est une RTX 2060 ou une Radeon RX 6700 XT, mais EA recommande une RTX 3070 ou une RX 6800 pour une expérience ultime.

Les joueurs peuvent exporter des captures d’écran et des vidéos haute résolution en mode écran plat et 360 degrés, ce dernier étant destiné aux utilisateurs de réalité virtuelle. De plus, la possibilité de partager et de télécharger des configurations de course personnalisées via Steam Workshop revient depuis l’entrée de l’année dernière. Le suivi des yeux est également toujours pris en charge.

De plus, EA a récemment révélé la liste complète des bandes sonores du F1 23, désormais disponible via Spotify. Il comprend de la musique de Swedish House Mafia, Skrillex, Tiësto, The Chemical Breathers et d’autres.

Le jeu comptera 26 parcours au lancement, dont le circuit international de Shanghai, Portimão au Portugal, le circuit Paul Ricard en France, le circuit du Strip de Las Vegas, le circuit international de Lusail au Qatar, etc. L’entrée de cette année comprendra également la suite du mode histoire solo cinématographique de F1 22, Breaking Point.

Recherchez EA Sports F1 23 le 16 juin pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, consoles Xbox Series, Steam, Epic Games Store et l’application EA. Les précommandes peuvent commencer à jouer le 13 juin.

