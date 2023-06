Un ancien responsable du renseignement affirme que les États-Unis ont récupéré des engins d’origine exotique partiellement et entièrement intacts

Pourquoi c’est important : Le New York Times a publié un article explosif fin 2017 site de ventes l’existence d’un programme au sein du gouvernement américain qui a enquêté sur les rapports d’objets volants non identifiés. Beaucoup l’ont considéré comme un moment décisif qui a conduit à des révélations assez incroyables, et nous sommes maintenant à l’aube d’un autre qui, s’il était vrai, serait la plus grande histoire de l’histoire humaine.

Selon un ancien haut responsable du renseignement, le gouvernement américain, ses alliés et les sous-traitants de la défense ont récupéré des véhicules exotiques partiellement et entièrement intacts qui ont atterri ou se sont écrasés. L’engin est décrit comme d’origine non humaine.

David Charles Grusch est le vétéran de 36 ans de l’Armée de l’Air qui a fait cette déclaration étonnante cette semaine. L’admission fait partie d’un rapport exclusif de The Debrief qui a été rédigé par Leslie Kean et Ralph Blumenthal, deux des trois journalistes qui ont écrit l’histoire historique du NY Times il y a plus de cinq ans.

L’officier du renseignement devenu dénonciateur a fourni au Congrès et à l’inspecteur général de la communauté du renseignement (ICIG) une quantité considérable de données classifiées au sujet des programmes secrets. Grusch a également déposé une plainte auprès de l’ICIG affirmant des mois de représailles et de représailles liées à la divulgation d’informations. En juillet 2022, l’ICIG a jugé la plainte «crédible et urgente».

De 2019 à 2021, Grusch a été le représentant du National Reconnaissance Office (NRO) auprès du groupe de travail (Workgroup) sur les phénomènes aériens non identifiés, qui a été officiellement créé à l’été 2020 par le ministère de la Défense pour « améliorer sa compréhension et mieux comprendre, la nature et les origines des PAN.

Dans une interview avec le journaliste d’investigation Ross Coulthart, Grusch a affirmé que le groupe de travail (Workgroup) UAP s’était vu refuser l’accès à un vaste programme de récupération des accidents. Un petit extrait de l’interview a récemment été diffusé sur NewsNation, mais selon Coulthart, il a parlé avec Grusch pendant plus de sept heures et aura tous les droits de partager l’intégralité de l’interview plus tard cette semaine.

Grusch a quitté le gouvernement le 7 avril de cette année pour « faire progresser la responsabilité du gouvernement par la sensibilisation du public ». Chose intéressante, Grusch a également soumis les informations qu’il a partagées avec The Debrief au Bureau de la défense de la prépublication et de l’test de la sécurité du ministère de la Défense et a reçu le feu vert pour parler publiquement.

Dans un effort pour couvrir ses bases, The Debrief a publié une longue série de questions-réponses sur la vérification des faits avec le cofondateur et enquêteur Tim McMillan couvrant les nombreuses étapes qu’il a prises pour vérifier autant d’informations que possible sur Grusch (vérification des antécédents, parler avec des collègues, qui genre de chose).

Le débriefing s’est également entretenu avec plusieurs autres anciens et actuels responsables du renseignement qui se sont portés garants de Grusch.

Karl E. Nell, un colonel de l’armée maintenant à la retraite qui a servi de liaison avec l’armée pour le groupe de travail (Workgroup) UAP de 2021 à 2022 et a travaillé aux côtés de Grusch, a déclaré : « Son affirmation concernant l’existence d’une course aux armements terrestres se produisant sub-rosa sur le quatre-vingts années passées à se concentrer sur les technologies d’ingénierie inverse d’origine inconnue est fondamentalement correcte, tout comme le socket de conscience incontestable qu’au moins certaines de ces technologies d’origine inconnue dérivent d’une intelligence non humaine. »

Ce qui a été partagé jusqu’à présent effleure à peine la surface. Grusch affirme que plusieurs agences gouvernementales ont intégré des « programmes hérités » dans des programmes d’accès spéciaux et contrôlés existants pour éviter d’être détectés par les autorités de surveillance. Si cela est vrai, cela ouvrirait toute une boîte de Pandore impliquant à tout le moins des transactions illégales avec des entrepreneurs.

Grusch affirme également que « Lorsque vous récupérez quelque chose qui a atterri ou s’est écrasé, vous rencontrez parfois des drivers morts. Croyez-le ou non, aussi fantastique que cela puisse paraître, c’est vrai. »

